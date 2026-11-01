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        Haberler Magazin İbrahim Çelikkol'dan oğlu ile spor keyfi

        İbrahim Çelikkol'dan oğlu ile spor keyfi

        Oyuncu İbrahim Çelikkol, 6 yaşındaki oğlu Ali ile birlikte spor yaptığı anları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Baba-oğul spor keyfi

        İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Çelikkol ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayımladı.

        6 yaşındaki oğlu ile spor yapan oyuncu, ona ağırlık çalıştırdı. Çelikkol'un oğluyla birlikte egzersiz yaptığı ve vakit geçirdiği kareler, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

        Öte yandan 2017'de evlenen İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, oğulları Ali'yi 2019'da kucaklarına almıştı. İkili, 2022'de evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

        Çelikkol daha sonra 3 yıl aşk yaşadığı Natali Yarcan ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu.

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        #İbrahim Çelikkol
        #Ali Çelikkol
        #mihre mutlu
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