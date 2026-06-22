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        Haberler Dünyadan İki çocuk annesi Britney Spears: Bir çocuk daha istiyorum

        Britney Spears: Bir çocuk daha istiyorum

        Eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden 19 ve 20 yaşlarında iki oğlu olan Britney Spears, bir çocuk sahibi daha olmak istediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        "Bir çocuk daha istiyorum"

        İki çocuk annesi Britney Spears, yeni sosyal medya paylaşımında, bir çocuk daha istediğini söyledi. 44 yaşındaki pop yıldızı, sarı bir elbise ve siyah botlarla dans ederken elinde minik bir gitar tuttuğu bir video paylaştı. Spears, gönderisinin altına yazdığı açıklamada bir çocuk sahibi daha olmayı umduğunu belirtti.

        Spears, elinde tuttuğu gitara atıfta bulunarak, "Benim için duygusal bir gün... Gitarlar bana bebek varlıkları hatırlatıyor. Çok nazik telleri var. Müziğin meleklerin dili olduğu söylenir. Bunu Meksika'dan aldım. Bir gün başka bir bebeğim olabileceği umuduyla..." dedi.

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        Amerikalı şarkıcının eski eşi Kevin Federline ile olan evliliğinden Sean Preston (20) ve Jayden James (19) adlarında iki oğlu var. 2006'daki boşanma sonrasında çocuklarının velayeti babalarında kalırken, Spears, yıllarca çocuklarıyla sağlıklı bir ilişki kuramadı, araları hep açıktı. Yakın zaman önce çocuklarıyla arasını düzelttiğini açıklayan şarkıcı, onlarla yan yana gelişinden fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı.

        Spears, mart ayında alkollü araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra, bir süre rehabilitasyon merkezinde yatmıştı. Rehabilitasyona oğullarının isteği üzerine gittiği öğrenilen Spears'ın, oğullarının "Anne, bizim sana gelmemizi istiyorsan rehabilitasyona girmek zorundasın" sözlerinden etkilendiği aktarılmıştı. Spears'ın, oğullarıyla ilişkisini tehlikeye sokacak adım atmaktan kaçındığı bildirilmişti.

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        #Britney Spears
        #çocuk
        #britney spearsın çocukları
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