Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jim Curtis'ten Jennifer Aniston açıklaması: Bana "aşkım" diyor

        Jim Curtis'ten Jennifer Aniston açıklaması: Bana "aşkım" diyor

        Jim Curtis, bir buçuk yıldır birlikte olduğu oyuncu Jennifer Aniston'la ilişkisinden bahsederken, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. 'Aşkım' gibi kelimeler kullanıyor bana" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bana 'aşkım' diyor"

        Jim Curtis, Jennifer Aniston ile olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. 50 yaşındaki yazar ve hipnoterapist, katıldığı televizyon programında, 57 yaşındaki 'Friends' dizisinin yıldızıyla olan ilişkisinden ve arkadaş çevresinden bahsetti.

        Sevgilisi Jennifer Aniston'ın "aile gibi olan en yakın arkadaş grubu" hakkında konuşan Curtis, “Bu ailenin bir parçası olmaktan ve bu aileye kabul edilmekten dolayı kendimi inanılmaz derecede şanslı hissediyorum. Çok güzel bir topluluk ve insan grubu" dedi.

        Aniston ile bir buçuk yıldır birlikte olduklarını söyleyen Curtis, aşk hayatları hakkında da konuşurken şu ifadeleri kullandı: Her şey gerçekten çok iyi gidiyor. Onunla ilgili deneyimim çok gerçekçi, çok açık, ilgili, nazik ve sevgi dolu. Böylesine açık yürekli, nazik ve sevgi dolu biriyle ilişki içinde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. 'Aşkım' gibi kelimeler kullanıyor bana.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jim Curtis
        #Jennifer Aniston
        #aşk
        #ilişki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?