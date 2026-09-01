Jim Curtis'ten Jennifer Aniston açıklaması: Bana "aşkım" diyor

Jim Curtis, Jennifer Aniston ile olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. 50 yaşındaki yazar ve hipnoterapist, katıldığı televizyon programında, 57 yaşındaki 'Friends' dizisinin yıldızıyla olan ilişkisinden ve arkadaş çevresinden bahsetti.

Sevgilisi Jennifer Aniston'ın "aile gibi olan en yakın arkadaş grubu" hakkında konuşan Curtis, “Bu ailenin bir parçası olmaktan ve bu aileye kabul edilmekten dolayı kendimi inanılmaz derecede şanslı hissediyorum. Çok güzel bir topluluk ve insan grubu" dedi.

Aniston ile bir buçuk yıldır birlikte olduklarını söyleyen Curtis, aşk hayatları hakkında da konuşurken şu ifadeleri kullandı: Her şey gerçekten çok iyi gidiyor. Onunla ilgili deneyimim çok gerçekçi, çok açık, ilgili, nazik ve sevgi dolu. Böylesine açık yürekli, nazik ve sevgi dolu biriyle ilişki içinde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. 'Aşkım' gibi kelimeler kullanıyor bana.