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        Haberler Magazin Kerem Alışık: Ailem oyuncu olmamı istemedi

        Kerem Alışık: Ailem oyuncu olmamı istemedi

        Ünlü oyuncu Kerem Alışık, katıldığı bir programda annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık hakkında konuştu. Anne ve babasının oyuncu olmasını istemediğini belirten Alışık, "Ailem oyuncu olmamı istemedi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        "Ailem oyuncu olmamı istemedi"

        Kerem Alışık, konuk olduğu bir programda annesi Çolpan İlhan, babası Sadri Alışık ve dayısı Attilâ İlhan ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

        "BİZİM EV KONSERVATUVARDI"

        Çocukluğunun geçtiği evin adeta bir konservatuvar olduğunu söyleyen Kerem Alışık, "Bizim ev konservatuvardı. Ben konservatuvardan mezun oldum. Evimizde pazar günleri sohbetler olurdu. Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a, Attilâ İlhan'dan Selim İleri'ye birçok kişi gelirdi. Edebiyat, sanat ve hayat konuşulurdu" dedi.

        Çolpan İlhan - Kerem Alışık - Sadri Alışık

        "OYUNCULUKTAN ZARAR GÖREBİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜLER"

        Alışık, anne ve babasının oyuncu olmasını istemediğini de belirtti. 66 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: Onlar oyuncu olmamı hiç istemedi; 'hırs mesleği, ihtiras mesleği' diye... Bu meslekten zarar görebileceğimi düşündüler. Annem hep diplomat olmamı isterdi.

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        "ONLARIN GÖLGESİYLE YAŞAMAMI ASLA İSTEMEDİLER"

        Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan oyuncu, açıklamalarına şöyle devam etti: Onların gölgesiyle yaşamamı asla istemediler ama ben de hiç istemedim. O zaman ne yapmak lazım? Güneşe çıkmak lazım. Güneşe çıktım, kendi gölgemi oluşturdum. Kendi gölgemi görebildim, gölgelenmeyecek şekilde... Ama bunu onlara borçluyum.

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        #kerem alışık
        #Çolpan İlhan
        #sadri alışık
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