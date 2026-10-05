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        Haberler Dünyadan Kim Kardashian dört çocuk için kaç bakıcısının olduğunu açıkladı

        Kim Kardashian dört çocuk için kaç bakıcısının olduğunu açıkladı

        Kim Kardashian, 2021'de ayrılıp bir yıl sonra resmen boşandığı eski eşi Kanye West'ten olan dört çocuğuna nasıl baktığını anlatırken, bakıcı sayısını da verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 16:41 Güncelleme:
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        Kaç bakıcısının olduğunu açıkladı

        Kim Kardashian, eski eşi Kanye West ile birlikteliğinden olan dört çocuğuna bakmak için beş dadısı olduğunu açıkladı.

        Milyarder iş kadını, yeni bir röportajında, çocukları North (13), Saint (10), Chicago (8) ve Psalm (7) yanındayken her zaman bir dadısının dönüşümlü olarak görev yaptığını söyledi.

        Yardımcıları olmasına rağmen, Kardashian çocuklarını okula götürüp getirenin kendisi olduğunu, her akşam aile yemeğine de katıldığını belirtti.

        "Sanırım orta derecede katı bir ebeveynim" diyen 45 yaşındaki realite şov yıldızı, "Son derece sabırlı ve sevgi doluyum. Çocuklarım istediklerinde hâlâ yatağımda uyuyorlar. Her gece çocuklarımla kitap okuyorum" diye konuştu.

        2024 yılında bir podcast yayınına katıldığında, birden çok bakıcısı olmasına rağmen çocuklarını büyütürken kendini yalnız hissettiğini itiraf etmişti.

        Harika destek sistemlerine sahip olduğunu söyleyen Kardashian, çocukları gecenin bir yarısı yatağında uyurken tekmelemeye ve ağlamaya başlayınca işlerin zorlaştığını belirtmişti.

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        Kardashian, yargılanmaktan kaçınmak için anneliğin zorluklarından bahsetmediğini iddia ederken, temelde dört çocuğu tek başına büyüttüğünü söyledi. Ünlü isim, "İnsanlar her zaman 'Ama sizin bakıcı tutacak ve yardımcı tutacak kaynaklarınız var' diyeceklerdir" dedi.

        Milyar dolarlık güzellik markasını büyütürken sürekli olarak yoğun bir tempoda çalışan Kardashian, 2007'den beri realite şovlarda rol almasının yanı sıra, 2018'de California Hukuk Bürosu Çalışma Programı aracılığıyla hukuk okumaya başladı ve bu program haftada 18 saat çalışmasını gerektiriyordu. Kardashian ayrıca 2019'da şekillendirici iç giyim markasını piyasaya sürdü.

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        Kardashian, bu yılın başından bu yana İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile ilişki yaşıyor.

        Kanye West ise Kardashian'dan boşanmasının kesinleşmesinden yaklaşık bir ay sonra, Aralık 2022'de Bianca Censori ile evlendi.

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