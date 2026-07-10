Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci kez baba oluyor
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Beş aylık hamile olan Başak Dizer Tatlıtuğ kız bebek bekliyor
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:38 Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Tatlıtuğ çiftinden sevindiren haber geldi. Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu öğrenildi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Başak Dizer Tatlıtuğ, beş aylık hamile. Çiftin kız bebek beklediği ifade edildi.
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