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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik karşılaşma

        'Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik karşılaşma

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ömer ve Lider'in karşılaşması bölüme damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Beklenmedik karşılaşma

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan 140'ıncı bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Kıvılcım ve Ömer’in, Lider’in evinde beklenmedik bir şekilde karşı karşıya gelmesi, bölüme damga vurdu.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 4.63 izlenme oranı, 13.41 izlenme payı, AB’de 4.55 izlenme oranı, 14.19 izlenme payı, Total grubunda ise 4.46 izlenme oranı, 13.59 izlenme payı elde etti.

        140'INCI BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bayıldıktan sonra gittiği doktor kontrolünde kan kanseri olduğunu öğrenen Başak, gebeliğinin de risk altında olduğunu öğrendi. Çaresiz kalan Başak, bebeğinden vazgeçmemek uğruna acı gerçeği Fatih’ten saklama kararı aldı.

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        Başak’ı yıkan haber;

        Emir’in sunduğu para teklifini kabul eden Buğra, Elif’i arayarak pişman olduğunu söyledi ve evlenmek istediğini açıkladı. Sevinçten havalara uçan Elif isteme merasimi için hazırlıklara başlarken, Salkım kızına karşı olan sert ve mesafeli tavrından ödün vermedi.

        Buğra’dan Elif’i heyecanlandıran haber;

        Emir’i de evlendirmek isteyen Salkım, seçtiği gelin adayını ağırladığı sırada Çimen’in ansızın gelmesi planını suya düşürdü. Çimen’in bu ana şahit olması da Emir’le bir tartışma yaşamasına neden oldu. Yaşanan öfkeyle Çimen gece gezmesine çıkarken, Emir de Çimen’e inat yeni tanıştığı Ayşin’le buluştu. Kafede ustaca bir hamleyle Emir’in cüzdanını alan Ayşin’in bu bahaneyle Emir’le yakınlaşması ve gizemli hareketleri merak uyandırdı.

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        Emir’i bunaltan Salkım soruları;

        Ünal Holding’i içinde bulunduğu mali krizden çıkarmak için mücadele eden Fatih, şirket bilgilerini sızdıran kişinin Abdullah’ın en güvendiği isim olan Yusuf olduğunu anladı. Holdingin gizli belgelerini Asude ve Asil’e veren Yusuf, Fatih’in öfkesi karşısında her şeyi itiraf ederken Abdullah büyük bir darbe aldı.

        Yusuf’un hainliği Fatih’i çileden çıkartıyor;

        Lider ile arkadaşlığı ilerleyen Kıvılcım, jest yapmak için ziyaretine gitti. Bu sırada Ömer ve Hilal’i Lider’le yemek yerken gören Kıvılcım şoke oldu. Ömer ve Kıvılcım’ın hayal kırıklıklarıyla dolu bakışması geceye damga vurdu.

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        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        ÜNAL HOLDİNG YOLUN SONUNA MI GELİYOR?

        “KİBRİN SONU FELAKETMİŞ!”

        Ömer’in, Kıvılcım’ın da katıldığı yemekte Lider’e; Kıvılcım’ın kendisinin eski eşi olduğunu açıklaması masadaki tansiyonu yükseltiyor. Emir’in, Ayşin’i köşke getirerek Salkım’la tanıştırması merak uyandırırken Asude, Abdullah ve Fatih’e şirketle olan ilişkilerinin kesildiğini açıklıyor. Fatih’in, Abdullah’a söylediği “Kibrin sonu felaketmiş” sözleri yankı uyandırırken yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oluyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 141'inci Bölüm Tanıtımı;

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        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de!

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