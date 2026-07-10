Kraliçe Camilla mini vantilatörüyle serinledi

İngiltere'deki kavurucu sıcak, Wimbledon'daki tenis seyircilerini de etkiledi. Yelpazeleriyle serinlemeye çalışan seyirciler arasında Kraliçe Camilla da vardı. Ancak kraliyet locasında maçı seyreden Camilla'nın elinde yelpaze değil şarjlı mini vantilatör vardı.

78 yaşındaki Kraliçe, kız kardeşi Annabel Elliot, yeni evlenen kraliyet çifti Peter ve Harriet Phillips ile birlikte kraliyet locasında ön sırada oturarak karşılaşmayı takip ederken sıcaktan etkilendi.

Marta Kostyuk'un Jasmine Paolini'yi mağlup ettiği kadınlar tekler çeyrek final maçında Camilla, geçen ay Ascot at yarışlarında da giydiği, açık mavi elbisesini tekrar giydi. Kraliçe, Wimbledon'da sıcaklığın 32 dereceye ulaşmasıyla el vantilatörünü çıkarıp serinlemeye çalıştı.

Bu, Avrupa'nın kavurucu sıcaklarla mücadele ettiği bu yaz, üst düzey bir kraliyet üyesinin taşınabilir vantilatör kullanırken görüldüğü ilk olay değil. Haziran ayının en sıcak gününde, Kral Charles, kraliyet yardımcısı Koramiral Sir Tony Johnstone-Burt ile birlikte St James Sarayı'ndaki bir resepsiyonda, konuklarla sohbet ederken terlemesini önlemek için el tipi bir vantilatör kullanırken görülmüştü.

Kliması olmayan sarayda Charles'ın takım elbise giymiş olması göz önüne alındığında, yüksek sıcaklıkla başa çıkmakta zorlanması şaşırtıcı değildi. Törenin ilerleyen aşamalarında, termometrelerin 35 dereceye ulaşmasıyla birlikte Kral'ın yüzündeki teri sildiği görülmüştü.