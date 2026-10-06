Levent Özdilek'in sessiz yürüyüşü
Arnavutköy Sahili'nde bir kadın arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu Levent Özdilek, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı
Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:15 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Levent Özdilek, Arnavutköy Sahili'nde objektiflere yansıdı.
Güneşli havanın keyfini çıkaran 71 yaşındaki oyuncuya bir kadın arkadaşının eşlik ettiği görüldü.
Özdilek, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı ve arkadaşı ile yürüyüşe devam etti.
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