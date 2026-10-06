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        Haberler Magazin Levent Özdilek'in sessiz yürüyüşü

        Levent Özdilek'in sessiz yürüyüşü

        Arnavutköy Sahili'nde bir kadın arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu Levent Özdilek, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Sessiz yürüyüş

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Levent Özdilek, Arnavutköy Sahili'nde objektiflere yansıdı.

        Güneşli havanın keyfini çıkaran 71 yaşındaki oyuncuya bir kadın arkadaşının eşlik ettiği görüldü.

        Özdilek, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı ve arkadaşı ile yürüyüşe devam etti.

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        #Levent Özdilek
        #yürüyüş
        #Arnavutköy
        #oyuncu
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