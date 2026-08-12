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        Haberler Dünyadan Lucy Davis kansere yakalandığını açıkladı: Tedavi için çok geç

        Lucy Davis kansere yakalandığını açıkladı: Tedavi için çok geç

        Dördüncü evre meme kanserine yakalandığını açıklayan 'The Office' dizisi oyuncusu Lucy Davis, "Kanser tedavi edilemez durumda ve kemoterapi için çok geç" dedi ve ekledi: Hayatımın geri kalanını dolu dolu yaşamaya çalışıyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        "Son evredeyim, tedavi için çok geç"

        'The Office' dizisinin yıldızı Lucy Davis, kendisine dördüncü evre meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. 53 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada takipçilerine, "Hayatımın geri kalanını dolu dolu yaşamaya çalışıyorum" diye seslendi.

        Sosyal medya paylaşımında, "Bir süredir kendime sakladığım ama çeşitli nedenlerden dolayı şimdi paylaşmak istediğim bir şey var" diyen Davis, "Bir buçuk yıl önce dördüncü evre meme kanseri teşhisi konuldu. Kanser kemiklerime, özellikle omurgama, sağ kalçama ve kaburgalarıma metastaz yaptı. Kanser tedavi edilemez durumda ve kemoterapi için çok geç" ifadesini kullandı.

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        "HAYATIMIN KALANINI EĞLENCELİ YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM"

        "Başlangıçta hissettiğim şey, tam anlamıyla bir şişlik değildi; daha çok sert bir nokta gibiydi. Gerçekten çok küçüktü. Kontrol ettirmeye bile tenezzül etmedim neredeyse" diyen Davis, "Hiçbir şeyi göz ardı etmeyin, her şeyi kontrol ettirin" tavsiyesinde bulundu.

        Ricky Gervais'in BBC komedi dizisi 'The Office'te Dawn Tinsley rolüyle tanınan Davis şunları ekledi: Şu an için, hayatımın geri kalanını olabildiğince eğlenceli bir şekilde yaşamaya çalışıyorum. Her zaman olumsuz olaylarda öğretici anlar bulmayı severim. Kanser bu konuda beni hayal kırıklığına uğratmadı; ondan çok şey öğrendim ve bunun için minnettarım.

        "BAZEN TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANIYORUM"

        Komedyen Jasper Carrott'ın kızı olan Davis, çok uzun süre ayakta durmanın ve yürümenin zor olabildiğine de değindi, bazen tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

        Kanserle mücadelesinde kendisine en çok yardımcı olan şeylerden birinin de mizah olduğunu anlatan Davis, "Arkadaşlarım ve ailemden benimle olabildiğince çok dalga geçmelerini rica ettim, ki bu konuda gerçekten çok iyiler. En önemlisi de bana hasta biriymişim gibi davranmamalarını istedim. İnsanın kendini hasta gibi hissetmesine neden olacak en kötü şey, ona hastaymış gibi davranılmasıdır" dedi.

        "KORKMUYORUM"

        Açıklamasının sonlarına doğru, bundan sonra ne olursa olsun korkmadığını ve hastalıkla barışık olduğunu söyleyen oyuncu, "Benimkine benzer bir yolculukta olanlarınız için, hepinize iyi dileklerimi iletiyorum. Kanser bizden hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok şey istiyor. Hepimiz bunu kendi seçtiğimiz şekilde yapabiliyoruz. Hepinize çok sevgiler" mesajını iletti.

        Davis, hayvan hakları için çalışmaya devam edeceğini ve aynı zamanda oyuncu olarak da çalışmak istediğini söyledi.

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        #Lucy Davis
        #kanser
        #The Office
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