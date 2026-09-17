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        Haberler Dünyadan Ed Sheeran turnesinden çıkarılan Macklemore’dan Filistin'e 1 milyon dolarlık bağış

        Ed Sheeran turnesinden çıkarılan Macklemore’dan Filistin'e 1 milyon dolarlık bağış

        Filistin'e yönelik açıklamaları nedeniyle Ed Sheeran'ın ABD turnesinin alt kadrosundan çıkarılan rapçi Macklemore, bu kez yapacağı bağışla gündemde. Şarkıcı, bugüne kadar turneden elde ettiği 1 milyon dolarlık geliri, Filistinli yardım kuruluşlarına aktaracağını açıkladı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        Filistin'e 1 milyon dolarlık bağış

        Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, daha önce alt kadroda çıktığı konserlerden el ettiği gelirden 1 milyon doları Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtti.

        Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 48 saatte olanların yanı sıra konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hâlâ öldürülüyor, hâlâ işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor" ifadesini kullandı.

        Grammy ödüllü sanatçı Macklemore, 4 Eylül'deki konserde yaptığı iki dakikalık konuşmada, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria halkına seslenerek, "Sizi unutmadığımızı bilmenizi istiyorum" demişti. Bu konuşma, aralarında Amerikan futbol takımı New England Patriots'ın milyarder sahibi, İsrail'in önde gelen destekçilerinden ve bağışçılarından Robert Kraft'ın da bulunduğu stadyum sahipleri tarafından Macklemore'un turneye katılmasına itiraz edilmesine yol açmıştı.

        Macklemore, Filistin'e bağış yapacağını açıklamasının ardından, ABD'li milyarder Robert Kraft'ı da aynı adımı atmaya çağırdı.

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        Macklemore, "Anlaşamadığımız şey her neyse de şu konuda hemfikir olabiliriz, Filistinlilerin hayatları korunmaya değerdir. Bir Filistinlinin hayatı, bu dünyadaki herhangi bir hayattan daha az değerli değil" değerlendirmesinde bulundu.

        ED SHEERAN, KRAFT'TAN 2 MİLYON DOLAR BAĞIŞ İSTEMİŞ

        Öte yandan Kraft, Sheeran'ın kendisinden 2 milyon dolar bağış yapmasını istediğini açıkladı.

        Kraft, "Bugün Macklemore, bana bağış yapmam için meydan okudu. Ed beni aradı ve onun bağışına karşılık, bölgeye yardım ve insani krizle mücadele için 2 milyon dolar bağışlamamı istedi" ifadesini kullandı.

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        Uzun yıllardır Filistinli ve İsrailli gençleri bir araya getirerek onlara iş imkanları sunduğunu savunan Kraft, "Hayatımın çoğunu bu insanlar arasında köprü kurmaya harcadım. Tüm hayatların korunmaya değer olduğuna derinden inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

        Yahudi ve İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, sanatçının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüş ve tepki çekmişti.

        FİLİSTİN'İ HEP DESTEKLEDİ

        Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı.

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        Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

        Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı 'Hind's Hall 2' şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağışlamıştı.

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        #Macklemore
        #Ed Sheeran
        #BAĞIŞ
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