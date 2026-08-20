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        Haberler Magazin Mert Demir, konser arasında bıyıklarını kestirdi

        Mert Demir, konser arasında bıyıklarını kestirdi

        Şarkıcı Mert Demir, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Demir, konser arasında bıyıklarını kestirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Konser arasında bıyıklarını kestirdi

        Mert Demir, son konserinde hayranlarına büyük bir sürpriz yaşattı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan şarkıcı, konser arasında bıyıklarını kestirdi. Mert Demir'in bıyıklarını kestirdiği anlar sahnedeki ekranlara yansıtıldı. Konserin ikinci yarısına yeni imajıyla başlayan Demir, alkışlarla karşılandı.

        Mert Demir'e sahnesinde Kibariye de eşlik etti.

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        #Mert Demir
        #Serenay Sarıkay
        #bıyık
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