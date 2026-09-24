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        Haberler Magazin Metin Şentürk ameliyat oldu

        Metin Şentürk ameliyat oldu

        Metin Şentürk, bir süredir yaşadığı şiddetli ağrı ve sancılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Safra kesesi ameliyatı geçiren Şentürk, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 23:53 Güncelleme:
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        Ameliyat oldu

        Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Bir süredir şiddetli ağrı ve sancılar yaşayan Şentürk, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Başarılı bir operasyon geçiren sanatçı, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

        "SAFRA KESEM ALINDI"

        Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Sevgili dostlarım, bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum. Birkaç gündür devam eden aşırı ağrı ve sancılarım üzerine doktorlarımın yardımına ihtiyaç duydum. Bunun sonucunda ameliyat kararı verildi ve safra kesem alındı. Çok kısa bir süre içinde her şey yoluna girdiğinde, güzel bir videoyla karşınıza çıkacağım inşallah

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        "KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN"

        Biliyorsunuz ki benim bakış açım, acılarımı her zaman yok etmiştir. Bu sefer de böyle olacaktır, hiç kimsenin endişesi olmasın. Aslında sizi üzecek ya da meraklandıracak haberleri paylaşmayı istemem. Ancak bu durumun başka yerlerden eksik ya da farklı şekilde duyulmasını istemedim. Her konuda olduğu gibi bunu da önce benden duymanızın daha doğru ve samimi olacağını düşündüm. Hepinizi çok seviyorum; kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım. Arayacak, soracak, mesaj atacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #metin şentürk
        #ameliyat
        #safra kesesi
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