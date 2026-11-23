Miley Cyrus, eşi Maxx Morando ile "Evet" dedikten sonra görkemli düğününden bir kesiti sosyal medya hesabında paylaştı.

33 yaşındaki pop yıldızı Cyrus, 28 yaşındaki rock şarkıcısı Morando ile cumartesi akşamı Palm Springs'te evlendikten saatler sonra hayranlarına düğünün en güzel anlarını gösterdi.

Şarkıcı, fotoğrafların altına isimlerinin baş harflerini, bir kalp emojisi ve düğün tarihlerini yazdı.

Fotoğraflardan birinde Cyrus'un annesi Tish Cyrus, çiftin nikah töreninde koridordan yürüdüğü anlarda onları alkışlarken görüldü.

Cyrus ve Morando, Frank Sinatra'ya ait eski bir malikanede düzenlenen açık hava töreninde evlendi. Cyrus ile geçmişte işbirliği yapmış olan Flaming Lips grubundan Wayne Coyne, nikahı kıydı.

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Cyrus'ın babası Billy Ray Cyrus oyuncu sevgilisi Elizabeth Hurley ve onun oğlu Damien Hurley ile birlikte düğüne katıldı. Annesi Tish Cyrus'a ise, 2023'te evlendiği oyuncu Dominic Purcell eşlik etti.

Cyrus'ın anne ve babası, yeni eşleriyle birlikte büyük bir aile olarak poz verdi.

Cyrus ve Morando, ilk kez Kasım 2021'de Los Angeles'taki bir moda gösterisinde birlikte görüldü. İkili, dört yıllık birlikteliklerinin ardından 2025 yılının sonlarında Japonya'nın Kyoto şehrinde nişanlandı.

Cyrus, daha önce oyuncu Liam Hemsworth ile evliydi. İkili 2018'de evlendi ancak bir yıldan kısa bir süre sonra ayrıldı. Hemsworth, o zamandan beri model Gabriella Brooks ile birlikte. İkili Eylül 2025'te nişanlandı.