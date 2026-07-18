Mirkelam, sevgilisi Aysen Sabancı ile Bodrum'da
Şarkıcı Mirkelam, sosyetik sevgilisi Aysen Sabancı ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 10:08 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mirkelam, tatil yapmak için sevgilisi Aysen Sabancı ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
Yalıçiftlik'teki bir plajda görüntülenen ikili, gün boyunca arkadaşlarıyla vakit geçirdi.
Mirkelam ile Aysen Sabancı, akşam saatlerinde otomobillerine doğru yürürken objektiflere yansıdı.
İkili, ellerinde taşıdıkları kamp sandalyeleriyle dikkat çekti.
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