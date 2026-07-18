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        Haberler Magazin Mirkelam, sevgilisi Aysen Sabancı ile Bodrum'da

        Mirkelam, sevgilisi Aysen Sabancı ile Bodrum'da

        Şarkıcı Mirkelam, sosyetik sevgilisi Aysen Sabancı ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        Mirkelam sevgilisiyle Bodrum'da

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mirkelam, tatil yapmak için sevgilisi Aysen Sabancı ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

        Yalıçiftlik'teki bir plajda görüntülenen ikili, gün boyunca arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

        Mirkelam ile Aysen Sabancı, akşam saatlerinde otomobillerine doğru yürürken objektiflere yansıdı.

        İkili, ellerinde taşıdıkları kamp sandalyeleriyle dikkat çekti.

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        #mirkelam
        #Aysen Sabancı
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