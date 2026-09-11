'Muhtemel Aşk' 13'üncü bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; Total’de 3.21 izlenme oranı 11.22 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 2.91 izlenme oranı 9.82 izlenme payı, AB’de ise 2.47 izlenme oranı 9.20 izlenme payı elde etti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşkİkiYılSonra etiketi X’te 9 saat 10 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalarak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'MUHTEMEL AŞK’IN 13'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Leyla’nın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Defne, kalbinin çok yakınında kalan kurşun parçasıyla yaşamaya alışmaya çalışırken Kadir, yaşadığı suçluluk duygusunun ağırlığına dayanamayarak onu terk edip ortadan kayboldu. Aradan geçen iki yılın ardından kendisine yepyeni bir hayat kuran Defne, doktoru Tamer ile şık bir davete katıldı. İş görüşmesi için kısa süreliğine İstanbul’a dönen Kadir ise gittiği mekânda Defne’yi Tamer’le dans ederken görünce hızla oradan ayrılmak istedi. Kadir’in içeride olduğunu beklenmedik bir şekilde öğrenen Defne de büyük bir panikle, ona görünmeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak Defne’nin kaçış çabası, vale noktasında Kadir’le göz göze gelmesiyle son buldu. İkili, yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi; fakat birbirlerine hiçbir şey söylemeden arabalarına binip uzaklaştı.

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Kadir ve Defne yıllar sonra yüz yüze;

Şirket cephesinde Tolga, holdingin kontrolünü büyük ölçüde ele geçirerek Levent’i tahtından ederken Defne’nin hayatı, sabah kapısına polisler eşliğinde getirilen küçük bir çocukla tamamen değişti. Kader, bıraktığı mektupla altı yaşındaki oğlu Ali’nin vasiliğini Defne’ye emanet etmişti. Bu büyük sorumluluğu üstlenmek zorunda kalan Defne, durumu yakın arkadaşları aracılığıyla Kadir ve Tolga’ya iletti. Haberi alan Kadir, yıllar sonra yeğeniyle karşılaşmanın sarsıntısını yaşarken Ali’nin kendi oğlu olabileceğini düşünen Tolga, soluğu Defne’nin evinde aldı. Aldıkları haberle tüm dünyaları değişen Tolga ve Kadir karşı karşıya gelince tartışmaya başladı. İki adamın evde yaşadığı tartışma Ali’yi korkutunca Defne, ikisini de kapı dışarı etti.

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Kadir ve Tolga, Ali için karşı karşıya geldi;

Gerçeği öğrenmek için DNA testi yaptıran Tolga, Özlem’in test sonuçlarını gizlice değiştirmesi nedeniyle Ali’nin kendi oğlu olmadığına inandırıldı. Diğer yanda Ali’yi yanına almakta kararlı olan Kadir, Defne’nin Ali’yle birlikte parka gittiği sırada yaşadığı bir anlık dalgınlıktan faydalanarak çocuğu Emindağ Çiftliği’ne götürdü. Ancak polise gitmekle tehdit ederek Kadir’in karşısına dikilen Defne, Ali’yi geri aldı ve geri adım atmayacağını kanıtladı.

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Defne, Ali’yi Kadir’den geri almak için karşısına dikildi;

Ali’nin velayetini yasal yollarla almak için avukat ordusuyla harekete geçen Kadir, Defne’nin resmî vasilik belgesini onaylatmasının ardından hamle değiştirdi ve onu ilgisizlikle suçlayarak karara itiraz etti. İkili, yılların biriktirdiği öfkeyle birbirine girip geçmişin hesaplaşmasını yaşarken kapıya gelen sosyal hizmetler görevlileri, evdeki bu gerilimli ortam nedeniyle Ali’yi kurum korumasına aldı. Çocuğu kaybetme tehlikesiyle sarsılan Defne’nin, Ali’yi kurum korumasından kurtarmanın en hızlı ve yasal yolu olarak Kadir’e evlenme teklif etmesi, hikâyede yepyeni ve beklenmedik bir sayfa açtı.

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İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.