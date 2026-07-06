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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın, sıcacık hikayesiyle izleyicilerin kalbine dokunacak yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda Tolga, Defne’den aşkına karşılık vermesi için kendisine yirmi dört saat süre tanımasını isterken, bu konuşmaya şahit olan Kadir, Defne’yi kaybetmemek adına boşanma kararı alıyor. Defne, Kadir’e olan tepkisinden geri adım atmazken, ikili arasındaki güçlü çekim ve bastırılamayan duygular da giderek gün yüzüne çıkıyor. Tanıtımın finaline ise Defne için boşanan Kadir’in, Defne’nin elinden tutup onu götürdüğü anlar damga vuruyorken yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oluyor.

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        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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