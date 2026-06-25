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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın 2'nci bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

        'Muhtemel Aşk'ın 2'nci bölümünde; Defne, bir anlık panikle söylediği yalanın bedelini ödemeye başlar. Şimdi önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga’yı aynı projede buluşturmak. Kadir’i ikna etmek için peşinden çiftliğine kadar giden Defne, onun hiç bilmediği yönleriyle karşılaşır.

        Tolga ise Defne’ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. Ancak Defne’nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne’ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir.

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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