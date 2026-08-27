'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu akşam

SHOW TV'nin reytinglerde zirvede yer alan dizisi 'Muhtemel Aşk' 11'inci bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

'Muhtemel Aşk’ın yeni bölümünde; Defne’den uzak durmaya kararlı olan Kadir, bu kez onun koyduğu üç şartla kendini hiç beklemediği bir mücadelenin içinde bulur.

İlk dileği Kadir’i terapiye göndermek, ikincisi ise öğrenciler için büyük bir burs organizasyonu düzenletmek olan Defne, farkında olmadan Kadir’le yeniden aynı yolda yürümeye başlar.

Hanım’ın kaybolmasıyla başlayan beklenmedik macera ise ikiliyi geceyi baş başa geçirmek zorunda bırakır. Geçmişlerini ve birbirlerine yaşattıklarını konuşan Defne ile Kadir, aralarındaki duyguların hâlâ sandıkları kadar kolay silinmediğini fark eder. Ancak tam aralarındaki buzlar erimeye başlamışken Defne’ye gelen gizemli bir mesaj, onu hiç beklemediği bir tehlikenin içine sürükleyecektir.

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SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!