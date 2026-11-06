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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk', 20'nci bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bölüm finali kafalarda soru işareti bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 13:46 Güncelleme:
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        Kafalarda soru işareti bıraktı

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' romantik hikayesiyle ekrana geldi. Bölüm finalinde, Kader’in fenalaşarak bayılması akıllarda soru işareti bıraktı. Yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu

        'MUHTEMEL AŞK'IN 20'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Kader’in organize ettiği akşam yemeğinde geçmişteki sırlar ve büyük yüzleşmeler peş peşe patlak verdi. Kader; Levent Bey’e, Defne’ye çektirilenleri hatırlatarak üstü kapalı bir tepki gösterirken, Özlem’e ömrünün az kaldığını söyleyip Ali’yi emanet etmek istemesi Tolga ve Özlem için yeni gelişmelerin sinyalini verdi. Yemek masasında herkesin geçmişini ve sakladığı sırları sorgulayan Kader, Özlem’in DNA test sonucunu değiştirdiğini ve Süleyman’a para verdiğini itiraf etmesine önayak oldu. Oğuz da aynı masada geçmişte Kadir’in Defne’ye yazdığı bir mektubu kendisinin yırttığını ama içeriğini ve gerçeği iki yıl boyunca annesi Mine’nin de sakladığını itiraf edince evde büyük bir kriz koptu. Defne, annesinin ve kardeşinin sessizliğine isyan ederken, Kadir herkesin karşısında Defne ile hemen evlenmek istediğini yineledi.

        Kader’in gelişiyle geçmişin sırları ortaya çıktı;

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        Tolga ile Özlem arasında yollar ayrılırken, Tolga hayatına Ali ile devam edeceğini belirtti. Kader’in doktoru Defne’yi arayarak Kader’in sağlık durumuyla ilgili endişe verici bir haber verdi ve bu durum herkesi korkuttu. Bu olayların hemen ardından Kadir, aşkını ve kararlılığını göstermek için romantik bir sürpriz yaptı. Yalı bahçesine alevlerle büyük bir yazı yazdı, ardından kalabalık bir aile ortamında Defne’yi istetti. İstemenin hemen ardından fenalaşan Kader mutfağa sığındı. Ardından bahçeye çıkan Kader, denizin önünde fenalaşarak bayıldı ve suya düştü.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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        'MUHTEMEL AŞK'IN 21'NCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        "BEN DEFNE’NİN BABASIYIM"

        Yayınlanan tanıtımda, Defne’nin gelin hamamındaki eğlenceli anlarıyla keyifli dakikalar ekrana gelirken Kadir ile arasında yaşanan tatlı çekişme romantik anlara da sahne oluyor. Kader’in suya düşmesiyle ailesi endişelenirken tanıtımın finalinde ise Kadir’in karşısına çıkan Defne’nin babası, yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor. Bu beklenmedik karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı şimdiden heyecanla bekleniyor.

        İşte 'Muhtemel Aşk 21'nci bölüm tanıtımı;

        Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Leyla Feray, Melis Minkari, Selen Domaç, Özgür Berber ve Ahmet Ayaz Küçükoğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #muhtemel aşk
        #Ekin Koç
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