'Muhtemel Aşk'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

'Muhtemel Aşk’ın 14'üncü bölümünde; Kadir’in evlilik teklifini reddetmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Defne, onun kendisini tamamen unuttuğuna inanır. Ancak Ali’nin geleceği tehlikeye girdiğinde Kadir’in bütün dengeleri değiştirecek bir karar vermesiyle ikili kendilerini hiç beklemedikleri bir evliliğin içinde bulur.

Üstelik bu evlilik yalnızca kağıt üzerinde kalmayacak, Ali’yi koruyabilmek için aynı çatı altında yaşamalarını da gerektirecektir. Kadir ve Defne, kuruma gerçek bir çift olduklarını inandırmaya çalışırken, birbirlerine karşı koyamadıkları duygular işleri giderek zorlaştırır. Tam bu sırada Özlem’in Tolga ile ilgili sakladığı sır, Oğuz’un gerçeği öğrenmesiyle ortaya çıkar. Ali’yi kurtarmak için başlayan bu evlilik, Kadir ve Defne’nin hayatını yeniden altüst ederken, saklanan gerçeklerin açığa çıkmasıyla hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır.

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!