'Muhtemel Aşk'ta gerçekler ortaya çıkıyor

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan 'Muhtemel Aşk', yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyiciyi aşkın geri dönülmez kararlarla sınandığı, duyguların ve heyecanın bir an olsun eksik olmayacağı sürükleyici bir maceranın içine çekiyor.

Yayınlanan tanıtımda; Tolga, sır gibi saklanan geçmişine dair gerçeklerin ortaya çıkmasına bizzat Defne’nin sebep olduğunu öğrenince öfkesine hâkim olamıyor ve tepkisi gecikmiyor. Tüm bunlar yaşanırken, Tolga’nın evinde uyuyan Defne’yi gören Kadir ilk kez bu kadar sert bir tepki gösteriyor. İkilinin yüzleşmesi tansiyonu yükseltirken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu oluyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.