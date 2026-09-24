'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk'ın 15'inci bölümünde; Kadir ve Defne, Ali’yi koruyabilmek için aynı çatı altında yaşamaya devam ederken, aralarındaki gerilim giderek büyür. Doktor Tamer’in Defne’nin hayatında olması Kadir’in kıskançlığını açığa çıkarırken, Güliz’in ikinci değerlendirmesi ikilinin kurduğu göstermelik evliliği daha da zor bir sınava sokar. Öte yandan Tolga, Ali’nin geçmişine dair beklenmedik bir iz bulur ve Kader’in peşine düşer. Özlem’in sakladığı gerçek ise ortaya çıkmaya her zamankinden daha yakındır. DMY’nin altıncı yıl kutlamasında Kadir ile Defne arasında yaşanacak yüzleşme, ikisinin de bastırdığı duyguları yeniden açığa çıkarırken, gecenin sonunda Ali’nin başına gelecek olan beklenmedik olay herkesin hayatını bir anda değiştirecektir.

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'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!