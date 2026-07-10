Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara heyecan kattı

        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara heyecan kattı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk' dün akşam yayınlanan 4'üncü bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 11:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeni bölümüyle ekranlara heyecan kattı

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; ABC1 20+ grubunda 5.01 izlenme oranı 19.35 izlenme payı, Total’de 4.49 izlenme oranı 17.89 izlenme payı, AB’de ise 4.24 izlenme oranı 17.76 izlenme payı elde ederek en çok izlenen yapım oldu.

        SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

        REKLAM

        Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te yaklaşık 6 saat boyunca TT listesinde zirvede kalırken; #Defne 6 saat 15 dakika, #Kadir 4 saat 55 dakika, #Tolga 5 saat 10 dakika ve #DefKad yaklaşık 2 saat konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

        'MUHTEMEL AŞK’IN 4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Defne ve Tolga’nın birbirlerini tanımaya bir şans vermesinin ardından içine ateş düşen Kadir, soluğu Defne’nin kapısında aldı. Defne konuşmaktan kaçınmaya çalışsa da Kadir’in ısrarıyla onunla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu karşılaşma aralarındaki gerilimi daha da artırdı.

        Kadir, Defne’nin kapısına dayanıyor;

        Ertesi gün Defne, Kadir’in annesi Selma’nın sert tepkisiyle karşılaştı. Duyduğu sözler karşısında morali bozulan Defne, yaşananların etkisinden kolayca çıkamadı. Kadir onu ortamdan uzaklaştırmak için elinden tutup çıkarsa da bu olay Defne’nin gururunu incitti.

        Kadir, Defne’yi alıp çekip gitti;

        REKLAM

        Bu sırada şirkette de tansiyon yükselirken, Levent’in artan giderleri ve borçları nedeniyle köşeye sıkışması projenin üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Levent’in isteğiyle Kadir hakkında bilgi toplamaya çalışan Defne, yalıda Tolga ile Kadir’in yüzleşmesine tanık oldu ve geçmişlerindeki karanlık sırra bir adım daha yaklaştı. Yalıdan çıkarken Defne ile karşılaşan Tolga, onun yaşadığı zorlukları fark etti. Defne’yi daha yakından tanımak isteyen Tolga, ondan 24 saatini istedi. Bu romantik ana kulak misafiri olan Kadir ise sevdiği kadını kaybetmemek için avukatı Melis’e 24 saat içinde boşanma işlemlerini tamamlaması talimatını vererek zamana karşı yarışmaya başladı.

        “Bir daha seni Defne’nin etrafında görmeyeceğim”;

        Tolga ile çıktığı randevuda onun dünyasını keşfetmek Defne’ye iyi gelse de çantasından çıkan küçük bir anı, aklının yeniden Kadir’e kaymasına engel olamadı. Diğer yanda Defne’nin muhabir kuzeni Esra’nın, Kadir ile Tolga arasındaki büyük sırrı öğrenmesi herkesin kaderini değiştirebilecek bir gelişmenin kapısını araladı. Kader ağlarını örerken Kadir ile bir kez daha karşı karşıya gelen Defne, duygularından kaçmak için aralarında bir gelecek görmediğini söyleyerek tüm kapıları kapattı.

        Kadir ve Defne’nin duygusal yüzleşmesi;

        Sevdiği kadına özgürce gidememenin verdiği öfkeyle harekete geçen Kadir, her şeyi kökünden çözmek için Adana’ya gitmeye karar verdi. Kadir’in kararlılığını gören Leyla da bu yoldan dönüş olmadığını kabul ederek evliliği bitirmeyi kabul etti. Sonunda özgürlüğüne kavuşan Kadir, boşanır boşanmaz soluğu sevdiği kadının yanında aldı. Bu kez Defne’nin gözlerine, özgürlüğün verdiği umutla bakarak hikâyelerinde yepyeni bir sayfa açtı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da tarihi NATO Zirvesi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte liderleri karşıladı, aile fotoğrafı çekildi

        #muhtemel aşk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcaklık değişmiyor... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!