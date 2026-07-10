'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara heyecan kattı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; ABC1 20+ grubunda 5.01 izlenme oranı 19.35 izlenme payı, Total’de 4.49 izlenme oranı 17.89 izlenme payı, AB’de ise 4.24 izlenme oranı 17.76 izlenme payı elde ederek en çok izlenen yapım oldu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

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Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te yaklaşık 6 saat boyunca TT listesinde zirvede kalırken; #Defne 6 saat 15 dakika, #Kadir 4 saat 55 dakika, #Tolga 5 saat 10 dakika ve #DefKad yaklaşık 2 saat konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'MUHTEMEL AŞK’IN 4'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Defne ve Tolga’nın birbirlerini tanımaya bir şans vermesinin ardından içine ateş düşen Kadir, soluğu Defne’nin kapısında aldı. Defne konuşmaktan kaçınmaya çalışsa da Kadir’in ısrarıyla onunla yüzleşmek zorunda kaldı. Bu karşılaşma aralarındaki gerilimi daha da artırdı.

Kadir, Defne’nin kapısına dayanıyor;

Ertesi gün Defne, Kadir’in annesi Selma’nın sert tepkisiyle karşılaştı. Duyduğu sözler karşısında morali bozulan Defne, yaşananların etkisinden kolayca çıkamadı. Kadir onu ortamdan uzaklaştırmak için elinden tutup çıkarsa da bu olay Defne’nin gururunu incitti.

Kadir, Defne’yi alıp çekip gitti;

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Bu sırada şirkette de tansiyon yükselirken, Levent’in artan giderleri ve borçları nedeniyle köşeye sıkışması projenin üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Levent’in isteğiyle Kadir hakkında bilgi toplamaya çalışan Defne, yalıda Tolga ile Kadir’in yüzleşmesine tanık oldu ve geçmişlerindeki karanlık sırra bir adım daha yaklaştı. Yalıdan çıkarken Defne ile karşılaşan Tolga, onun yaşadığı zorlukları fark etti. Defne’yi daha yakından tanımak isteyen Tolga, ondan 24 saatini istedi. Bu romantik ana kulak misafiri olan Kadir ise sevdiği kadını kaybetmemek için avukatı Melis’e 24 saat içinde boşanma işlemlerini tamamlaması talimatını vererek zamana karşı yarışmaya başladı.

“Bir daha seni Defne’nin etrafında görmeyeceğim”;

Tolga ile çıktığı randevuda onun dünyasını keşfetmek Defne’ye iyi gelse de çantasından çıkan küçük bir anı, aklının yeniden Kadir’e kaymasına engel olamadı. Diğer yanda Defne’nin muhabir kuzeni Esra’nın, Kadir ile Tolga arasındaki büyük sırrı öğrenmesi herkesin kaderini değiştirebilecek bir gelişmenin kapısını araladı. Kader ağlarını örerken Kadir ile bir kez daha karşı karşıya gelen Defne, duygularından kaçmak için aralarında bir gelecek görmediğini söyleyerek tüm kapıları kapattı.

Kadir ve Defne’nin duygusal yüzleşmesi;

Sevdiği kadına özgürce gidememenin verdiği öfkeyle harekete geçen Kadir, her şeyi kökünden çözmek için Adana’ya gitmeye karar verdi. Kadir’in kararlılığını gören Leyla da bu yoldan dönüş olmadığını kabul ederek evliliği bitirmeyi kabul etti. Sonunda özgürlüğüne kavuşan Kadir, boşanır boşanmaz soluğu sevdiği kadının yanında aldı. Bu kez Defne’nin gözlerine, özgürlüğün verdiği umutla bakarak hikâyelerinde yepyeni bir sayfa açtı.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Muhtemel Aşk’ın kadrosunda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.