'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle zirvedeki yerini aldı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, başrolleri; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; Total’de 4.05 izlenme oranı 17.86 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 3.86 izlenme oranı 16.22 izlenme payı, AB’de ise 3.29 izlenme oranı 15.70 izlenme payı elde ederek zirvedeki yerini aldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te yaklaşık 4 saat 15 dakika boyunca konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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'MUHTEMEL AŞK'IN 5'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Boşanmanın ardından özgürlüğüne kavuşan Kadir, soluğu Defne’nin yanında alarak ona sürpriz bir evlenme teklifi etti. Bu beklenmedik hamle karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Defne, net bir cevap vermek yerine Kadir ile birbirlerini daha yakından tanımaya karar verdi. İkili için her şeyin yoluna girdiği düşünülürken, televizyonda yayınlanan sarsıcı bir haber tüm dengeleri altüst etti. Kadir ve Tolga’nın geçmişindeki sırrın, Kadir’in kardeşi Kader ile Tolga’nın ilişkisiyle ilgili olduğu ortaya çıktı.

“Kadir Bey, sizden hoşlanıyorum”;

Gündeme bomba gibi düşen bu haber, Defne için gerilimi zirveye taşıdı. Yaşananların sorumluluğunu derinden hisseden Defne büyük bir vicdan azabıyla baş başa kalırken; haberin yarattığı yangın Kadir ve ailesine zor anlar yaşattı. Çok öfkelenen Kadir, vakit kaybetmeden haberi sızdıran kişinin peşine düştü. Diğer yandan, aldıkları fotoğrafı Tolga’nın evindeki yerine geri koymak için paniğe kapılan Melis, Yiğit ile birlikte gizlice eve girdi. Yavuz’a yakalanmaktan kıl payı kurtulan ikili, fotoğrafı bırakmayı başardı. Yaşanan bu olay, Melis ve Yavuz arasında yeni bir yakınlaşmanın kapısını araladı. Bu sıralarda Tolga, çıkan haberlerin ardından kendini aklamak için bir röportaj teklifini kabul etti. Tolga’nın bu hamlesi Kadir ve ailesinin öfkesini daha da artırdı.

Defne, Tolga’dan hesap sordu;

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Kadir kararlılıkla muhabirin izini sürerken, Defne her adımda gerçekleri itiraf etmek istese de buna cesaret edemedi. Durumu kontrol altına almaya çalışan Defne, Kadir ve Tolga’yı yüzleştirmek için onları aynı odaya kilitledi. İçlerindeki öfkeyi dile getiren ikili, sorunlarını çözmekten çok uzak kalsalar da Defne’nin çabasıyla aynı masaya oturmaya razı geldi.

Kadir ve Tolga’dan yıllar sonra büyük yüzleşme;

Tüm bu kaosun ortasında Kadir ve Defne, yaşananlardan uzaklaşmak için bir akşam yemeğine çıktı. Defne bir an olsun hislerinin tadını çıkarmak istese de, kaçtığı gerçekler yemeğin ortasında onu yakaladı. Selim’in, haberi yapan kişiyi bulduklarını Kadir’e söylemesi Defne’yi adeta köşeye sıkıştırdı. Defne’nin saklamak için uğraştığı bu büyük sırrın ortaya çıkma tehlikesi, hikayenin geleceğinde yaşanabilecek büyük bir yıkımın sinyallerini verdi.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.