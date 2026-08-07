'Muhtemel Aşk' zirvede

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, başrolleri; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle ekranlara geldi. Romantik hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; Total’de 3.79 izlenme oranı 17.41 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 3.56 izlenme oranı 16.37 izlenme payı, AB’de ise 2.81 izlenme oranı 14.73 izlenme payı elde ederek zirvede yer aldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ 'MUHTEMEL AŞK'

Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #MuhtemelAşk etiketi X’te 4 saat 15 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalırken; #Defne 4 saat, #Kadir 5 saat 55 dakika ve #Tolga 4 saat 40 dakika konuşularak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

'MUHTEMEL AŞK'IN 8'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Defne’nin Kadir’i terk etmesinin ardından olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hâl aldı. Geçmişte basına sızdırılan gizli fotoğrafların arkasındaki kişiyi bulmaya çalışan Tolga, konuşmak için Defne’yi evine çağırdı. Ancak Defne’nin fotoğrafları basına veren kişinin aslında kendisi olduğunu itiraf etmesi tüm dengeleri değiştirdi. Tolga’nın evden ayrılmasının ardından geceyi orada geçirmek zorunda kalan Defne’yi sabah evde gören Kadir ise durumu tamamen yanlış anlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Tolga, Defne’den hesap soruyor;

Defne ile Tolga arasında gerçekte ne olduğunu öğrenmek isteyen Kadir, ofiste Tolga’yla sert bir yüzleşme yaşadı. İkili arasında çıkan büyük kavga şirket çekimlerine de yansırken, Levent Bey devreye girerek krizi güçlükle örtbas etti. Defne ise tüm bu yaşananların arasında Kadir’e gerçekleri anlatmaya çalıştı. Ancak Kadir’in ördüğü duvarlar, Defne’yle görüşmeyi reddetmesi ve onu başka bir adamın evine gitmekle suçlaması aralarındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Diğer tarafta Melis, Selim ve Yavuz arasında giderek büyüyen kıskançlık krizlerinin tam ortasında kaldı.

Tolga ve Kadir birbirine girdi;

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Tolga’nın organize ettiği ve Kadir ile Nazlı’nın da katıldığı dörtlü akşam yemeği, taraflar arasındaki gerilimi daha da artırdı. Kadir’in evinde düzenlenen motivasyon etkinliğinde ise Kadir ile Defne arasında bastırılan duygular bir kez daha gün yüzüne çıktı. Her göz göze geldiklerinde öfkesine hâkim olmakta zorlanan Kadir ile Defne arasındaki yüksek tansiyon, ikiliyi tehlikeli bir çekimin eşiğine sürükledi. Yemek organizasyonunda Kadir ile Tolga arasındaki üstü kapalı rekabet herkesin dikkatini çekerken, Kadir’in annesi Selma ile eski eşi Leyla cephesinde de dengeler değişti. İkilinin arasındaki ittifak bozuldu ve ipler tamamen koptu.

Kadir ve Defne arasında nefes kesen yüzleşme;

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Kadir’in kendisini dinlememesi üzerine çaresiz kalan Defne, son çare olarak ona bir video çekti. Fotoğraf krizinin asıl sorumlusunun kendisi olduğunu itiraf eden Defne, yaptığı büyük hatanın bedelini Kadir’i kaybederek ödediğini söyledi. Kadir’e olan aşkını da açıkça dile getirdiği bu video ise ona ulaşamadan Leyla’nın eline geçti. Bartıner Holding’in temel atma töreninde Leyla’nın videoyu herkesin gözü önünde izletmesiyle ortalık bir anda karıştı. Gerçekleri bu şekilde öğrenen Kadir şok geçirerek Defne’ye ağır suçlamalarda bulundu. Bu suçlamalara daha fazla dayanamayan Defne gözyaşları içinde tören alanını terk etti. Büyük bir öfke ve üzüntüyle beraber hızla alandan uzaklaşan Defne’nin peşine düşen Kadir ve Tolga, onu durdurmaya çalıştı. Ancak Defne’nin direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve bir ağaca çarpması, bölüme damga vuran gelişme oldu.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Yonca Şahinbaş, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.