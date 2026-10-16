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        Haberler Magazin Murat Cemcir iflas mı etti? Murat Cemcir'in şirketi ile ilgili avukatından açıklama geldi

        Murat Cemcir iflas mı etti? Murat Cemcir'in şirketi ile ilgili avukatından açıklama geldi

        Murat Cemcir iflas mı etti? Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Productions hakkında verilen karar sonrası oyuncunun hayranları ve yakın çevresi merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Murat Cemcir iflas mı etti? İşte Murat Cemcir'in şirketi ile ilgili avukatından açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        Murat Cemcir iflas mı etti?

        Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında geçtiğimiz günlerde verilen kararın ardından "Murat Cemcir iflas mı etti?" ve Murat Cemcir'in şirketi iflas mı etti?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için ayrıntıları ve Cemcir'in avukatının açıklamasını haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        MURAT CEMCİR'İN ŞİRKETİ İFLAS MI ETTİ?

        İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali zorluklar yaşadığı belirtilen şirketin iflasına hükmetmişti.

        Haberlerin ardından Murat Cemcir'in avukatı Can Cebeci yazılı bir duyuru paylaştı. Açıklamada, şirketin iflas sürecinden haberdar olmadığı ve kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığı belirtildi. Şirketin savunma hakkını kullanamadığı ifade edilirken, hukuki girişimlerin başlatıldığı bildirildi.

        İşte Murat Cemcir'in avukatından gelen açıklama:

        Son günlerde müvekkilimiz Murat Cemcir'in sahibi olduğu TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında basında yer alan iflas haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Hukuk büromuz olarak, söz konusu kararın dayanaklarını ve yargılama sürecini hukuki açıdan incelemeye aldık.

        "HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILMIŞTIR"

        Müvekkil şirketin yokluğunda; şirketin ve yetkililerinin bilgisi dışında ilerleyen takip sürecinde, kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığından şirketin süreçten haberi olmamıştır. Şirket, kendisiyle ilgili gıyaben verilen iflas kararına karşı savunmasını sunamadığı gibi hukuki haklarını da kullanamamıştır. Bu doğrultuda, müvekkil şirketin gıyabında alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvuruları yapılmış, iddialara ve tebligat işlemlerine ilişkin hukuki girişimler başlatılmıştır.

        Müvekkilimizin ve şirketinin ticari itibarını doğrudan etkileyen bu sürecin, tüm hukuki yönleriyle yeniden değerlendirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesi amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Konu yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğundan, hukuki sürece ilişkin gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

        2016 yılında kurulan TR 40 33, sinema sektörüne iddialı bir giriş yapmıştı. TR 40 33 çatısı altında 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerle büyük gişe başarıları yakalamıştı.

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