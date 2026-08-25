Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu
️Murat Yıldırım ile İman Elbani'den güzel bir haber daha geldi. Çift, ikinci bebeklerine kavuştu
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 13:39 Güncelleme:
2016'da evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'a kavuşmuştu.
Çiftten müjdeli bir haber daha gelmiş ve Elbani'nin hamile olduğu öğrenilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Elbani, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yıldırım ve Elbani bebeklerine Kerem adını verdi.
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