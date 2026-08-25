2016'da evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'a kavuşmuştu.

Çiftten müjdeli bir haber daha gelmiş ve Elbani'nin hamile olduğu öğrenilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Elbani, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Yıldırım ve Elbani bebeklerine Kerem adını verdi.