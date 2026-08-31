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        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya'nın anne acısı: Sanki yüzyıldır yalnız gibiyim

        Nilperi Şahinkaya'nın anne acısı: Sanki yüzyıldır yalnız gibiyim

        Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl kaybettiği annesi Meltem Vural'ı ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı. Ünlü oyuncu, "Tüm acılar zamanla hafiflerken, sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı. 1 yıl geçti fakat yüzyıldır yalnız gibiyim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        "Sanki yüzyıldır yalnız gibiyim"

        Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl anne acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun annesi Meltem Vural, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetmişti.

        Şahinkaya, annesini ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.

        6 yıl önce annesiyle çekilen bir videosunu yayımlayan Nilperi Şahinkaya, "Bugün annemi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Tüm acılar zamanla hafiflerken, sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı. İnsan devam edecek gücü nasıl buluyor hala hayret ediyorum. 1 yıl geçti fakat yüzyıldır yalnız gibiyim. Sevdiğini kaybeden herkese sabır, sevdiklerinin nurlar içinde yatmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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        #nilperi şahinkaya
        #Meltem Vural
        #ölüm yıl dönümü
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