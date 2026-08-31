Nilperi Şahinkaya'nın anne acısı: Sanki yüzyıldır yalnız gibiyim

Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl anne acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun annesi Meltem Vural, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetmişti.

Şahinkaya, annesini ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.

6 yıl önce annesiyle çekilen bir videosunu yayımlayan Nilperi Şahinkaya, "Bugün annemi kaybedeli tam 1 yıl oldu. Tüm acılar zamanla hafiflerken, sevdiğini kaybetmek zamanla büyüyen tek acı. İnsan devam edecek gücü nasıl buluyor hala hayret ediyorum. 1 yıl geçti fakat yüzyıldır yalnız gibiyim. Sevdiğini kaybeden herkese sabır, sevdiklerinin nurlar içinde yatmasını dilerim" ifadelerini kullandı.