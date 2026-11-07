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        Haberler Magazin Okan Yalabık ile Selma Ergeç, yıllar sonra bir araya geldi

        Okan Yalabık ile Selma Ergeç, yıllar sonra bir araya geldi

        'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Pargalı İbrahim' ve 'Hatice Sultan' karakterlerine hayat veren Okan Yalabık ve Selma Ergeç yıllar sonra buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        Yıllar sonra bir araya geldiler

        Dijital platform Netflix'in 10'uncu yıl kutlaması, çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. Gecede, bir döneme damga vuran 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin oyuncuları Okan Yalabık ve Selma Ergeç de yer aldı.

        2011-2014 yılları arasında ekrana gelen; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerin rol aldığı dizide, Okan Yalabık 'Pargalı İbrahim', Selma Ergeç ise 'Hatice Sultan' karakterine hayat vermişti. Ünlü oyuncular, yıllar sonra aynı etkinlikte buluşarak hasret giderdi. İkilinin buluşması sosyal medyada da paylaşıldı.

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        #Okan Yalabık
        #Selma Ergeç
        #muhteşem yüzyıl
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