Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan, Etiler'de görüntülendi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ozan Tufan ile eşi Rojin Tufan, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, evliliklerinin nasıl gittiğine dair soruya tebessümle karşılık verdi.

A Milli Takım süreciyle ilgili soruları da yanıtlayan Ozan Tufan, teknik heyetin kararına saygı duyduğunu belirterek milli takımdaki arkadaşlarına başarı diledi. Futbolcu, her zaman ay-yıldızlı ekibin yanında olduğunu ifade etti. Tufan, Trabzonspor'daki performansı hakkında yöneltilen sorular üzerine ise sahada verdiği mücadeleye odaklandığını dile getirdi. Kısa süren sohbetin ardından çift, basın mensuplarına teşekkür ederek iyi akşamlar diledi.

Öte yandan Ozan Tufan, 2021 yılında Rojin Tufan ile evlenmişti. Çiftin, bir yıl sonra da Aren Kuzey adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.