Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan, Etiler'de görüntülendi

        Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan, Etiler'de görüntülendi

        Trabzonspor'un milli futbolcusu Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan, Etiler'de objektiflere yansıdı. Tufan, A Milli Takım süreci ve Trabzonspor'daki performansına ilişkin soruları yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 08:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Etiler'de akşam turu

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ozan Tufan ile eşi Rojin Tufan, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, evliliklerinin nasıl gittiğine dair soruya tebessümle karşılık verdi.

        A Milli Takım süreciyle ilgili soruları da yanıtlayan Ozan Tufan, teknik heyetin kararına saygı duyduğunu belirterek milli takımdaki arkadaşlarına başarı diledi. Futbolcu, her zaman ay-yıldızlı ekibin yanında olduğunu ifade etti. Tufan, Trabzonspor'daki performansı hakkında yöneltilen sorular üzerine ise sahada verdiği mücadeleye odaklandığını dile getirdi. Kısa süren sohbetin ardından çift, basın mensuplarına teşekkür ederek iyi akşamlar diledi.

        Öte yandan Ozan Tufan, 2021 yılında Rojin Tufan ile evlenmişti. Çiftin, bir yıl sonra da Aren Kuzey adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'deki faciada can veren Özcan Efe Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

        İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Özcan Efe'nin cenazesi Manisa'da toprağa verildi. Efe'nin, evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. (AA)

        #Ozan Tufan
        #trabzonspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Komisyonun adı belli oldu
        Komisyonun adı belli oldu
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi