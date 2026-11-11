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        Haberler Dünyadan 'Prison Break' ve 'Mike Hammer' dizilerinin yıldızı Stacy Keach hayatını kaybetti

        'Prison Break' ve 'Mike Hammer' dizilerinin yıldızı Stacy Keach hayatını kaybetti

        Televizyonda canlandırdığı pasaklı özel dedektif Mike Hammer rolüyle ve 'Prison Break' dizisiyle tanınan Stacy Keach, 85 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Hayatını kaybetti

        Amerika'nın en başarılı tiyatro oyuncularından biri olan ve televizyonda canlandırdığı pasaklı özel dedektif Mike Hammer rolüyle tanınan Stacy Keach, 85 yaşında hayatını kaybetti.

        2017'de Chicago'da sahnedeyken kalp krizi geçiren Keach, eşi Malgosia Tomassi Keach'in yaptığı açıklamaya göre, "ciddi bir kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliğiyle uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra" dün Polonya'nın Magdalenka kentindeki evinde son nefesini verdi.

        Shakespeare'in önde gelen yorumcularından biri ve John Huston gibi efsanevi yönetmenlerin gözdesi olarak kabul edilmesine rağmen, Keach, suç romanı yazarı Mickey Spillane tarafından yaratılan kurgusal televizyon dedektifi Hammer yorumuyla özdeşleşmişti.

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        HER ROLE GİRDİ

        Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak istemeyen Keach, Cheech ve Chong filmlerinde uyuşturucu kullanan bir polisi, sahnede Kral Lear'ı canlandırarak birbirinden farklı rollerden oluşan bir mozaik bıraktı.

        Alexander Payne'in Oscar adayı draması 'Nebraska'da rol alan Keach, Ernest Hemingway'i canlandırdığı altı saatlik mini diziyle Altın Küre ödülü kazandı ve bu rol için 16 kilo aldı.

        'American History X', 'The Bourne Legacy' gibi önemli filmlerde oynayan aktör, asıl çıkışını, modern zamanların şövalyesi, ezilenlerin savunucusu olarak canlandırdığı Hammer rolüyle yaptı. Son rolü, 'Jay Kelly' filminde George Clooney'nin huysuz babasıydı.

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        2012'de verdiği bir röportajda keach, "Amacım olabildiğince çeşitli rollerde oynamaktı. Bu muhtemelen kariyerime zarar verdi. Seçimlerimin bir bedeli oldu. Ama Hamlet'i, III. Richard'ı ve Kral Lear'ı oynama fırsatı buldum ve bunu hiçbir şeyle değişemezdim" demişti.

        Oyuncu bir çiftin oğlu olarak dünyaya gelen Keach, California Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Dramatik Sanatlar alanlarında lisans dereceleri aldı. Yale Drama Okulu'na devam etti, Fulbright bursuyla Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde eğitim gördü.

        UYUŞTURUCU SUÇUNDAN TUTUKLANDI

        Keach, Broadway'de sahnelenen 'Indians' oyununda Buffalo Bill rolüyle Tony Ödülü'ne aday gösterildi ve yine Broadway'de sahnelenen 'Kral Lear'da Lee J. Cobb'un karşısında Edmund rolünü oynadı. Ayrıca, düşmüş başkanı canlandırdığı 'Frost/Nixon' adlı oyunun ulusal turne kadrosunun başrolünü üstlendi. 2017'de Hemingway hakkında tek kişilik bir gösteri olan 'Pamplona'da yer aldı ve Chicago'da sahnede bayıldı, bu da gösterinin iptal edilmesine yol açtı.

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        Keach, 'Mike Hammer' dizisinde çalışırken 1984'te Londra Heathrow Havalimanı'nda, bir tıraş kremi kutusunun içine ve bagajının başka yerlerine gizlenmiş uyuşturucuyu kaçırmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı. Oyuncu, dokuz ay hapis cezası aldı, altı ay sonra serbest bırakıldı.

        'PRISON BREAK'TEKİ ROLÜ İÇİN GERÇEK HAYATTAN ESİNLENDİ

        Daha sonra hayatını uyuşturucuyla mücadeleye adayan Keach, uyarılarını üniversite kampüslerine ve rehabilitasyon merkezlerine taşıdı.

        Yıllar sonra, 2005-2007 yılları arasında yayınlanan 'Prison Break' adlı televizyon dizisinde bir hapishane müdürünü canlandıran Keach, karakterini İngiltere'deki gerçek hayattaki cezaevi müdüründen esinlenerek modellediğini, bu müdürün büyük bir şefkate sahip olduğunu ve mahkumların kendilerini rehabilite etmelerine yardımcı olmak istediğini söyledi.

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        Dördüncü evliliğini Hammer dizisinde rol aldığı sırada tanıştığı eşi Tomassi ile yapan Keach'ın Shannon ve Karolina adlarında iki kızı bulunuyor.

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