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        Haberler Dünyadan Ricky Gervais miras vergisi ödememek için 44 yıllık sevgilisiyle evlenecek

        Ricky Gervais miras vergisi ödememek için 44 yıllık sevgilisiyle evlenecek

        Ünlü komedyen Ricky Gervais, 44 yıldır birlikte olduğu yazar Jane Fallon ile evlenmeye karar verdiğini açıklarken, gerekçesi için "Vergi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        Vergiden kaçmak için evlenecek

        İğneleyici şakalarıyla tanınan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, 44 yıldır birlikte olduğu Jane Fallon ile "vergi" nedeniyle evlenmeye karar verdi.

        65 yaşındaki komedyen, çok satan roman yazarı sevgilisiyle evlenmeyi planladığını açıkladı. Evliliğin amacı ise eşlerden birinin ölmesi durumunda ortaya çıkabilecek yüksek miras vergisi ödemesinden kaçınma isteği.

        Tahmini serveti 141 milyon sterlin olan Gervais, verdiği röportajda, mart ayında meme kanseri teşhisi konulan 65 yaşındaki hayat arkadaşı Jane Fallon ile evlenme planlarından bahsetti.

        Net serveti 1,3 milyon sterlin olan Jane Fallon ile evlenmesinin sebebinin vergi olup olmayacağı sorulduğunda, Gervais, "Evet, evlenmemin sebebi bu olacak. Henüz evlenmedik. Ama vergi olmasaydı... Neden evlenelim? Bu çılgınlık. Evlilikte bizimkinden daha fazla ne olabilir? Tüm paramızı paylaşıyoruz, 40 yıldır birlikte yaşıyoruz. Bazı evlilikler bir yıl bile sürmüyor" dedi.

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        "ÖLMEDEN ÖNCE EVLENMEM GEREK"

        İşleri en kısa zamanda resmileştirmesi gerekebileceğini söyleyen komedyen, "Korkunç değil mi? Ölmeden önce evlenmem gerek" ifadesini kullandı.

        İngiltere'de, evli çiftlerin aksine, evli olmayan çiftler, mirasın hayatta kalan eşe miras vergisinden muaf olarak geçmesine olanak tanımıyor. Evlilik dışı durumlarda, genellikle vergisiz sınırın üzerindeki mal varlığı kısmına yüzde 40 oranında vergi uygulanıyor. Bu da milyonlarca dolarlık gayrimenkul portföyüne sahip Gervais için potansiyel olarak yüksek bir miras vergisi anlamına geliyor.

        MEME KANSERİ TEDAVİSİ GÖRDÜ

        Miras vergisi nedeniyle evlilik açıklamasından bir süre önce, Jane Fallon'a rutin bir mamografi sırasında erken meme kanseri teşhisi konulmuştu. Nisan ayında, geçirdiği operasyonla Fallon'ın vücudundaki tümör temizlenmişti.

        Ricky Gervais ve Jane Fallon ikilisi, 1982'de Londra Üniversitesi'nde öğrenim görürken tanıştılar ve iki yıl sonra birlikte yaşamaya başladılar.

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        #Ricky Gervais
        #vergi
        #evlilik
        #Jane Fallon
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