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        Haberler Dünyadan Robert De Niro'nun ikizlerinin annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

        Robert De Niro'nun ikizlerinin annesi Toukie Smith hayatını kaybetti

        Yedi çocuk babası Robert De Niro'nun ikiz çocuklarının annesi, oyuncu ve model Toukie Smith, 74 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        Çocuklarının annesi hayatını kaybetti

        1970'lerin önde gelen podyum yıldızlarından, '227' ve 'Miami Vice' gibi popüler TV dizilerinde rol aldıktan sonra restoran işletmeciliğine soyunan model ve oyuncu Toukie Smith, 74 yaşında hayatını kaybetti.

        Bir zamanlar "baş döndürücü bir cazibenin kasırgası" olarak anılan Smith, Robert De Niro'dan olan ikizleri Airyn ve Julian Henry De Niro'nun (31) yaptığı açıklamaya göre, multipl sklerozla verdiği uzun ve cesur bir mücadelenin ardından New York'taki bir hastanede son nefesini verdi.

        Toukie Smith ve Robert DeNiro çiftinin ikiz çocukları oldu
        Toukie Smith ve Robert DeNiro çiftinin ikiz çocukları oldu

        Smith, 1988'den 1996'ya kadar aralıklarla birlikte olduğu 83 yaşındaki aktör Robert De Niro'dan taşıyıcı anne yöntemiyle ikiz çocuk sahibi oldu. İkizler, Ekim 1995'te doğdu. İkizlerinden erkek olarak doğan ve model olma hayali kuran Airyn, ünlü ebeveynlerinin desteğiyle 2025 yılında trans kadın olduğunu açıkladı.

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        Toukie Smith ve Robert DeNiro'nun trans kızı Airyn
        Toukie Smith ve Robert DeNiro'nun trans kızı Airyn

        25 Eylül 1952'de Philadelphia'da bir fabrika işçisi anne ve kasap babanın çocuğu olarak Doris Smith adıyla dünyaya gelen sanatçı, büyükannesinin kendisine kalıcı bir takma ad olan Toukie'yi verdiğini söyledi.

        Smith, döneminin tipik model vücut oranlarına meydan okuyan biriydi. 1978'de Bloomingdale's tarafından Yılın Modeli seçilen Smith, ünlü markalar için modellik yapmasıyla tanınıyor. Seçkin moda tasarımcıları arasında Versace, Yves St. Laurent, Chanel, Hubert de Givenchy, Issey Miyake, Thierry Mugler ve 1987'de 37 yaşında AIDS'ten ölen, "sokak modası"nın öncüsü merhum kardeşi Willi Smith yer alıyor.

        Smith, 1987-1988 yılları arasında 'Miami Vice' adlı popüler suç dizisinde pop şarkıcısı Caitlin Davies'in (Sheena Easton) asistanı Angie rolüyle yeteneklerini küçük ekrana taşıdı. Ayrıca 1989'da Marla Gibbs ve Jackée Harry ile birlikte rol aldığı '227' adlı sitcom'un iki sezonunda bina yöneticisi Eva Rawley karakterini canlandırdı.

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        Dört farklı kadından yedi çocuğu olan Robert De Niro'nun en küçük çocuğu üç yaşında
        Dört farklı kadından yedi çocuğu olan Robert De Niro'nun en küçük çocuğu üç yaşında

        Filmografisinde Martin Lawrence'ın kült bağımsız filmleri 'Talkin' Dirty After Dark' (1991) ve 'I Like it Like That' (1994) gibi yapımlar, Whitney Houston ve Denzel Washington ile birlikte rol aldığı büyük stüdyo yapımı 'The Preacher's Wife' filmi yer alıyor.

        Oyunculuktan kısmi olarak emekli olan Smith, 1994 yılında Manhattan'ın SoHo semtinde, lüks bir restoran açtı.

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        #ölüm
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