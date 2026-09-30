Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Scarlett Johansson'ın cilt bakım markası kapanıyor

        Scarlett Johansson'ın cilt bakım markası kapanıyor

        Kozmetik sektörüne giren ünlü isimler arasında yer alan Scarlett Johansson, umduğunu bulamadı ve markasını kapatma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Markası kapanıyor

        Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, 2022'de iş insanı Kate Foster ile birlikte The Outset adlı cilt bakım markasını kurmuştu.

        Markayı piyasaya sürdüğünde Johansson, "Çocukluğumdan beri güzelliğin dönüştürücü gücüne hayranım. Annem, ergenlik yıllarımın başlarından itibaren bana öz bakım tutkusunu aşıladı. Birkaç yıl önce, kendime özgü bir şey yaratma hedefiyle güzellik sektöründeki anlaşmalarımdan bir adım geri çekildim" demişti. Ancak Johansson'ın markası için işler, başta düşündüğü gibi iyi gitmedi.

        Markanın internet sitesinde, faaliyetlerin yavaşladığı belirtilerek, "İnanılmaz bir yolculuğun ardından The Outset, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bizi rutinlerine dahil eden ve yol boyunca destekleyen herkese minnettarız" denildi.

        Mevcut siparişlerin ulaştırılacağı belirtilirken, Johansson'ın markasına ait online mağazanın artık kapalı olduğu duyuruldu.

        REKLAM

        BAŞKA ÜNLÜLER DE KAPATTI

        Johansson, markasına veda eden tek ünlü isim değil. Şubat ayında Gwen Stefani'nin güzellik markası önce online mağazadan kaldırıldı, ardından kozmetik mağazalarında satışı durduruldu. 2025'te Drew Barrymore'un markası, 13 yılın ardından kapandı. 2021'de ise Kim Kardashian KKW Beauty'yi kapattığını duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Scarlett Johansson
        #marka
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında
        Sabancı Holding 'Dünyanın En İyi 25 İşvereni' arasında