Scarlett Johansson'ın cilt bakım markası kapanıyor

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, 2022'de iş insanı Kate Foster ile birlikte The Outset adlı cilt bakım markasını kurmuştu.

Markayı piyasaya sürdüğünde Johansson, "Çocukluğumdan beri güzelliğin dönüştürücü gücüne hayranım. Annem, ergenlik yıllarımın başlarından itibaren bana öz bakım tutkusunu aşıladı. Birkaç yıl önce, kendime özgü bir şey yaratma hedefiyle güzellik sektöründeki anlaşmalarımdan bir adım geri çekildim" demişti. Ancak Johansson'ın markası için işler, başta düşündüğü gibi iyi gitmedi.

Markanın internet sitesinde, faaliyetlerin yavaşladığı belirtilerek, "İnanılmaz bir yolculuğun ardından The Outset, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bizi rutinlerine dahil eden ve yol boyunca destekleyen herkese minnettarız" denildi.

Mevcut siparişlerin ulaştırılacağı belirtilirken, Johansson'ın markasına ait online mağazanın artık kapalı olduğu duyuruldu.

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BAŞKA ÜNLÜLER DE KAPATTI

Johansson, markasına veda eden tek ünlü isim değil. Şubat ayında Gwen Stefani'nin güzellik markası önce online mağazadan kaldırıldı, ardından kozmetik mağazalarında satışı durduruldu. 2025'te Drew Barrymore'un markası, 13 yılın ardından kapandı. 2021'de ise Kim Kardashian KKW Beauty'yi kapattığını duyurdu.