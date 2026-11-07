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        Haberler Dünyadan Sebastián Lelio hayatını kaybetti

        Sebastián Lelio hayatını kaybetti

        Şilili film yönetmeni Sebastián Lelio, 52 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

        Aralarında Oscar ödüllü 'A Fantastic Woman'ın da bulunduğu birçok filme imzasını atan Şilili yönetmen Sebastian Lelio, 52 yaşında hayatını kaybetti. Lelio'nun, Santiago'daki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

        Lelio'nun vefatını oyuncu sevgilisi Amalia Kassai duyurdu. Kassai, "Sebastian Lelio'nun sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle duyururuz. Derin bir üzüntü içindeyiz. Hatırası sonsuza kadar bizimle yaşayacak" denildi.

        Sebastian Lelio, en çok 2018 yılında En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a değer görülen 'A Fantastic Woman' adlı filmle tanınıyordu.

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