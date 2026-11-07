Sebastián Lelio hayatını kaybetti

Aralarında Oscar ödüllü 'A Fantastic Woman'ın da bulunduğu birçok filme imzasını atan Şilili yönetmen Sebastian Lelio, 52 yaşında hayatını kaybetti. Lelio'nun, Santiago'daki evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Lelio'nun vefatını oyuncu sevgilisi Amalia Kassai duyurdu. Kassai, "Sebastian Lelio'nun sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle hayata veda ettiğini büyük bir üzüntüyle duyururuz. Derin bir üzüntü içindeyiz. Hatırası sonsuza kadar bizimle yaşayacak" denildi.

Sebastian Lelio, en çok 2018 yılında En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a değer görülen 'A Fantastic Woman' adlı filmle tanınıyordu.