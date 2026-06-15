Seda Sayan: Çağlar'sız ömür boyu tatil yapamam

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Sayan, önceki gece Tuzla'da sahne aldı. Sahne öncesinde eşi Çağlar Ökten ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sayan, "İnşallah uğurlu geleceğim. Hemşehrimin mekanı. Eşimle birlikte ayağımızın uğuru ile geldik. Burada bir gün batımında da gelip yemek yemek isterim. Denizin kıyısında güzel bir gün batımı olur" açıklamasını yaptı.

"ŞARKIMIN SEFASINI SÜRÜYORUM"

Son dönemde yoğun olduğunu söyleyen Seda Sayan, "Biz bu ara çok yoğunuz. Çağlar zaten bir albüm çalışması yapıyor. Benim de biliyorsunuz 'Yıkamazlar Beni' şarkısı var. Onun sefasını sürüyorum şu an. Çok beğenildi, harika oldu. Tekir'in evinde, çekyatında, annesiyle birlikte çektiğimiz inanılmaz da bir klip var" diyerek, son çıkardığı şarkısının başarısına da değindi.

"BEN ONSUZ, O BENSİZ TATİL YAPAMAZ"

Sayan, son dönemde yaptığı "Eşim bensiz tatil yapamaz" açıklaması hakkında da "Bu yaz ile ilgili bir şey değil ki. Genel olarak ben Çağlar'sız ömür boyu tatil yapamam. O da bensiz tatil yapamaz" ifadelerini kullandı.