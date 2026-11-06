Serenay Sarıkaya ve Ajda Pekkan düet yaptı

Dijital platform Netflix'in 10'uncu yıl kutlaması, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte boy gösterenler arasında Serenay Sarıkaya da yer aldı.

Renkli anların yaşandığı davetin öne çıkan anlarından biri, Serenay Sarıkaya ile Süperstar Ajda Pekkan'ın düeti oldu. Pekkan'a eşlik etmek için sahneye çıkan Sarıkaya, ünlü şarkıcıyla birlikte şarkı söyledi. İkilinin performansı sosyal medyada da ilgi gördü.

Fotoğraflar: Instagram