Serenay Sarıkaya ve Ajda Pekkan düet yaptı
Serenay Sarıkaya, Netflix'in 10'uncu yıl gecesinde sahne alan Ajda Pekkan'la birlikte şarkı söyledi. İkilinin düeti, gecenin öne çıkan anlarından biri oldu
Giriş: 06 Kasım 2026 - 16:48 Güncelleme:
Dijital platform Netflix'in 10'uncu yıl kutlaması, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte boy gösterenler arasında Serenay Sarıkaya da yer aldı.
Renkli anların yaşandığı davetin öne çıkan anlarından biri, Serenay Sarıkaya ile Süperstar Ajda Pekkan'ın düeti oldu. Pekkan'a eşlik etmek için sahneye çıkan Sarıkaya, ünlü şarkıcıyla birlikte şarkı söyledi. İkilinin performansı sosyal medyada da ilgi gördü.
Fotoğraflar: Instagram
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