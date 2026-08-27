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        Haberler Magazin Hilal Altınbilek: Anı yaşayabilmenin önemini vurguladık

        Hilal Altınbilek: Anı yaşayabilmenin önemini vurguladık

        Serkay Çayoğlu ve Hilal Altınbilek, başrollerini paylaştıkları 'Öngörü' filmi hakkında samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        "Anı yaşayabilmenin önemini vurguladık"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serkan Çayoğlu ve Hilal Altınbilek'in başrollerini paylaştığı 'Öngörü' adlı projenin basın toplantısı Beyoğlu'nda gerçekleştirildi.

        İkili, toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak projeye dair merak edilenleri anlattı. Hilal Altınbilek, "Gerek partnerlik gerek senaryo tamamen kalbimizi koyarak oynadık. Anı yaşayabilmenin önemini vurguluyoruz" derken Serkan Çayoğlu ise "Şu ana kadar kimle konuştuysak 'Ya sonu şöyle mi olsaydı' falan diyenler oldu. Senaryo o anda kalabilmenin gücünü hatırlattı bize. Anda kalmak, anı yaşamak" ifadelerini kullandı.

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        "SEVMEDEN ÇALIŞMAK ÇOK ZOR"

        Partneri Hilal Altınbilek hakkında da konuşan Çayoğlu, "Hilal çok iyi bir partner oldu. İşi izleyiciye geçirebilmek için de gerçekten iyi anlaşabilmen gerekiyor. İzleyiciye de geçirebilmek gerekiyor. Ekip de harika olduğu için harika bir set oldu" dedi. Altınbilek ise Çayoğlu ile çalışmanın kendisi için oldukça konforlu olduğunu belirterek, "Serkan benim için çok konforlu bir partnerdi. Bu tarz şeylerde çok berabersiniz, başka şansınız yok. O yüzden bence birbirinizi sevmek de şart. Bence bu iş sevmeden olmuyor. Partneri sevmeden çalışmak çok zor. benim için bu şekilde" diye konuştu.

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        "ÖNGÖRMEK İSTEMEZDİK"

        Altinbilek, gazetecilerin "Sizde bazı şeyleri öngörmek ister miydiniz?" sorusuna "Ben öngörmek istemem. Zaten izleyince siz de görmek istemeyeceksiniz" yanıtını verip, güldü. Çayoğlu ise, "Öngörmek ister miyim onda emin değilim. Duygusal olarak hemen bir şeyi bilmek istersin ama mantıklı olarak baktığında ya bir şeyi değiştiremeyeceksen onu bilmek inanılmaz bir yük olur. O yükü taşımak ister miyim? Onu bilemedim. Bunu yapmak istersem daha kısa vadeli bir şey seçerim" dedi.

        Çayoğlu ayrıca sette partneri Hilal Altınbilek'in yükseklik korkusunu keşfettiklerini söyleyerek, "Hilal'in yükseklik korkusu varmış. O da onu keşfetti bu sette" dedi.

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        #Serkan Çayoğlu
        #hilal altınbilek
        #öngörü
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