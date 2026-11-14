'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm tanıtımı

SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 11'inci bölüm tanıtımı yayınlandı. İntikam için geri dönen Nasim, ellerini bağlayıp mağaraya hapsettiği Leyla’yı Halep’e götürmekle tehdit ediyor.

Vuslat ise oğluna ne olduğunu öğrenmek için Faysal’ın karşısına çıkıyor. Faysal’ın “Oğlun ufak bir kaza geçirdi” sözleri üzerine öfkesine hâkim olamayan Vuslat, onu evden kovuyor. Yerden aldığı taşla Nasim’i etkisiz hale getiren Leyla, mağaradan kaçıp kayalıkların arasında yardım istiyor. Ancak Nasim onu uçurumun kenarında yakalıyor. “Oyun bitti!” diyerek üzerine yürüyen Nasim’den uzaklaşmaya çalışan Leyla’nın geri adım atacak yeri kalmıyor. Tam o anda yetişen Mirza’nın “Leyla!” haykırışıyla sona eren tanıtım, yeni bölüme dair merakı artırıyor.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!