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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm tanıtımı

        'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm tanıtımı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 11'inci bölümünden tanıtım paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        "Oyun bitti!"

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 11'inci bölüm tanıtımı yayınlandı. İntikam için geri dönen Nasim, ellerini bağlayıp mağaraya hapsettiği Leyla’yı Halep’e götürmekle tehdit ediyor.

        Vuslat ise oğluna ne olduğunu öğrenmek için Faysal’ın karşısına çıkıyor. Faysal’ın “Oğlun ufak bir kaza geçirdi” sözleri üzerine öfkesine hâkim olamayan Vuslat, onu evden kovuyor. Yerden aldığı taşla Nasim’i etkisiz hale getiren Leyla, mağaradan kaçıp kayalıkların arasında yardım istiyor. Ancak Nasim onu uçurumun kenarında yakalıyor. “Oyun bitti!” diyerek üzerine yürüyen Nasim’den uzaklaşmaya çalışan Leyla’nın geri adım atacak yeri kalmıyor. Tam o anda yetişen Mirza’nın “Leyla!” haykırışıyla sona eren tanıtım, yeni bölüme dair merakı artırıyor.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
        #show tv
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