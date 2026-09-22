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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümünden ön izleme yayınlandı

        'Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümünden ön izleme yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 3'üncü bölümünden ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 21:57 Güncelleme:
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        "Babanı mı özledin yoksa?"

        SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 3'üncü bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Mirza ile Hüma arasında geçen sıcak anlar, küçük kızın beklenmedik hareketiyle duygusal bir hale geliyor.

        İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 3'üncü Bölüm Ön İzlemesi;

        Yayınlanan ön izlemede, gece vakti Hüma'yı köfte yemeye götüren Mirza'nın küçük kızla yaşadığı sıcak anlar dikkat çekiyor. Hüma'nın bir anda durgunlaştığını fark eden Mirza, "Babanı mı özledin yoksa?" diye soruyor.

        Hüma'nın bu soruya parmağıyla Mirza'yı işaret ederek karşılık vermesi ise Mirza’yı şaşkına çevirirken, ikili arasındaki duygusal bağı da bir kez daha gözler önüne seriyor.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
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