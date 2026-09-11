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        'Sevdan Bir Ateş' sosyal medyada rekorlara koşuyor

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', çarşamba akşamı yayınlanan ilk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu. Dizi, aynı zamanda sosyal medyaya da damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Sosyal medyada rekorlara koşuyor

        SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', heyecan ve duygu yüklü ilk bölümüyle çarşamba akşamı izleyiciyle buluştu. Sosyal medyada büyük bir fırtına koparan dizi; 50 milyonu aşan toplam görüntülenme, 41,9 milyon Instagram erişimi ve 822 binden fazla içerik etkileşimine ulaşarak ekran yolculuğuna muhteşem bir başlangıç yaptı.

        FİNALE 'AYRILIK' DAMGA VURDU

        Bölümün finalinde Mirza ile Leyla’nın yıllar sonra karşı karşıya geldiği anlar duygu dolu anlara imza attı. Mirza’nın olduğu trene Hüma’yla birlikte binerek kaçmaya çalışan Leyla, Mirza’nın yardımıyla trene binmeyi başarırken, Hüma’nın düşmesi ile yıllar sonra kavuşacağı aşkı ve kızı arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Kızını ardında bırakamayan Leyla vagondan indi.

        Tren uzaklaşırken Mirza’ya kavuşma umudunu yitiren Leyla, tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda onu karşısında gördü. “Ayrılık” şarkısı eşliğinde Mirza’nın kendisine doğru yürüdüğünü gören Leyla, gözyaşları içinde peçesini açtı. Leyla’yı yıllar sonra karşısında gören Mirza’nın yaşadığı büyük şaşkınlık, bölümün en çarpıcı anlarından biri oldu.

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        Bölüme şarkılarıyla damga vuran usta sanatçılar Selda Bağcan ve Zara, 'Sevdan Bir Ateş'i kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destekleyerek dizinin ilk bölüm heyecanına ortak oldu.

        SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞMURU

        'Sevdan Bir Ateş' ilk bölümüyle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #SevdanBirAteş, Özge Özacar ve Murat Ünalmış gece boyunca TT listesinde yer alırken, dizi ve oyuncular hakkında binlerce paylaşım yapıldı. Murat Ünalmış’ın uzun bir aradan sonra ekrana dönüşü izleyiciden büyük ilgi görürken, oyuncuya “Seni özlemişiz” mesajları yağdı.

        Özge Özacar’ın dikkat çeken performansı da izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyada “Harikasın, çok iyi bir oyunculuk sergiledin” yorumları paylaşılırken, dizinin hikâyesinin yanı sıra görsel dünyası ve çekimleri de övgü topladı. “İlk bölüm film kalitesindeydi”, “Çekimler çok güzel” ve “Bu yılın en iyi dizisi olmaya aday” yorumları dikkat çekti. İlk bölümün ardından yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen Mirza ile Leyla’yı şimdi ne bekliyor? Leyla’nın dönüşü, Mirza ile Destan’ın yarım kalan nikâhını nasıl etkileyecek? Bu karşılaşmayla Kozaklı ailesinde hangi dengeler değişecek, yıllardır saklanan hangi sırlar gün yüzüne çıkacak?

        'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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