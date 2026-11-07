'Sevdan Bir Ateş'te büyük hesaplaşma

SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 10'uncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Leyla’nın anlattıklarıyla ailesinin sakladığı gerçekleri öğrenen Mirza, konaktaki herkesi kovuyor. Leyla’nın Vuslat’la yüzleşmesi ise hesaplaşmayı daha da büyütüyor.

Leyla’nın cinayet teşebbüslerini ve Hüma’nın kuyuya atıldığını anlatması, Mirza’yı gözyaşlarına boğuyor. Duyduklarını kabullenemeyen Mirza’nın “Benim ailem bu kadar kötülük etmiş olamaz!” sözlerine Leyla, “Senin ailen senin sandığından çok daha kötü!” yanıtını veriyor. Destan’ın, Leyla hakkında Halep’te çıkarılan yakalama kararından söz ettiği anlara Hüma’nın kulak misafiri olması da tanıtımın dikkat çeken sahneleri arasında yer alıyor. Leyla, konağa gelerek Vuslat Kozaklı’nın karşısına dikilirken Mirza da ailesine duyduğu öfkeyi haykırıyor: “Sırtımdaki bıçaklar dışarıdakilerden değil; en sevdiklerimden, canım dediklerimden geldi! Hepiniz defolup gideceksiniz!” Mirza’nın herkesi konaktan kovmasının ardından son söz Leyla’dan geliyor. Vuslat’ın yüzüne söylediği “Senin cehennemin bugün başlıyor, defol!” sözleri, yeni bölümdeki büyük hesaplaşmanın habercisi oluyor.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de!