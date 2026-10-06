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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'ten duygu dolu ön izleme

        'Sevdan Bir Ateş'ten duygu dolu ön izleme

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş'ten duygu yüklü yeni bir ön izleme sahnesi daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 18:05 Güncelleme:
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        Mirza ve Leyla'nın sessiz hasreti

        Sezonun reyting rekorları kıran SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in yarın akşam yayınlanacak 5'inci bölümünden duygu yüklü yeni bir ön izleme sahnesi paylaşıldı.

        Mirza ve Leyla'nın birbirlerine olan özlemini gözler önüne seren sahne, izleyicileri derinden etkiledi. Selami Şahin'in unutulmaz eseri 'Ben Sevdalı Sen Belalı' eşliğinde ekrana gelen ön izlemede; şömine başında düşüncelere dalan Mirza, koltukta uyuyan Leyla'nın üzerini şefkatle örtüyor.

        Leyla'nın yüzüne dokunmak için elini uzatan ancak buna cesaret edemeyen Mirza'nın çaresizliği dikkat çekerken, asıl sürpriz onun uzaklaşmasının ardından yaşanıyor.

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        Gözlerini açan Leyla'nın aslında uyumadığı ve sessizce gözyaşı döktüğü görülüyor. Mirza ve Leyla'nın kelimelere dökemediği duyguları ve aralarındaki derin hasret, yeni bölümde ikiliyi nelerin beklediğine dair merakı artırıyor.

        'Sevdan Bir Ateş', heyecan ve duygu dolu yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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