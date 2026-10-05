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        Haberler Magazin 'Sevdan Bir Ateş'ten yeni bölüm ön izlemesi

        'Sevdan Bir Ateş'ten yeni bölüm ön izlemesi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 5'inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 23:46 Güncelleme:
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        Babası olduğunu öğreniyor

        SHOW TV'nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 5'inci bölümünden yayınlanan ön izleme, Mirza ve Hüma arasındaki duygu dolu anlarla dikkat çekiyor.

        Öfkeli olduğu bir anda Hüma'nın kendisinden korktuğunu fark eden Mirza'nın tavrı bir anda değişiyor.

        Hüma'ya sarılan Mirza, "Ben sana asla vurmam" diyerek onu sakinleştiriyor. Ancak asıl büyük yüzleşme hemen ardından geliyor.

        Geçmişte Hüma'yla yaptığı konuşmayı hatırlayan Mirza, gözleri dolu dolu "Ben miyim senin baban?" diye soruyor.

        Hüma'nın gülümseyerek başıyla "Evet" demesiyle yıllardır saklanan gerçek ortaya çıkıyor.

        Mirza'nın hayatını değiştirecek gerçekle yüzleşeceği 'Sevdan Bir Ateş', heyecan ve duygu dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #Sevdan Bir Ateş
        #dizi
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