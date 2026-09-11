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        Haberler Dünyadan Sharon Stone: Cinsel perhiz uyguluyorum

        Sharon Stone: Cinsel perhiz uyguluyorum

        Cinsel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmaktan kaçınmayan Sharon Stone, "Artık sadece gerçekten değer verdiğim biriyle birlikte olmak istediğim noktada olduğum için epey bir süredir cinsel perhiz yapıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        "Cinsel perhiz uyguluyorum"

        Sharon Stone, katıldığı bir podcast programında, kişisel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, uzun süredir cinsel perhiz uyguladığı bilgisini de verdi.

        68 yaşındaki Amerikalı oyuncu, meslektaşı Mayim Bialik'in programında "sevgili olarak nasıl biri olduğu" sorusuna yanıt verirken şu ifadeleri kullandı: Ben gerçekten iyi bir sevgiliyim, ama uzun zamandır sevgili olmadım. Hem kötü erkek arkadaşlarım oldu, hem de iyi erkek arkadaşlarım.

        "HAYAT ARKADAŞIMI ARIYORUM"

        "Hem iyi şansım oldu, hem kötü şansım, hem de hiç şansım olmadı" diyen Stone, "Uzun zamandır hiç şansım yoktu. Artık sadece gerçekten değer verdiğim biriyle birlikte olmak istediğim noktada olduğum için epey bir süredir cinsel perhiz yapıyorum" ifadesini kullandı.

        "Artık sadece cinsel ilişkiye gireceğim biri değil, hayat arkadaşım olacak birini arıyorum" diyen oyuncu, gündelik ilişkiler hakkında konuşurken, "Bundan biraz sıkıldım. Şu anda hiç şansım yok aşamasındayım" şeklinde konuştu.

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        "EN BÜYÜK AŞKIMI YAŞAMADIM"

        Stone, Bialik'in "Hayatının en büyük aşkını yaşadın mı?" sorusuna, "Hayatımda aşklar yaşadım ama sanırım hayatımın en büyük aşkını yaşamadım" diye yanıt verdi.

        Stone daha önce 1998-2004 yılları arasında gazeteci Phil Bronstein ile ve 1984-1990 yılları arasında yapımcı Michael Greenburg ile evliydi. Stone, 2000 yılında Bronstein ile olan evliliğinde 26 yaşındaki en büyük oğlu Roan'ı evlat edindi.

        Sharon Stone'un evlat edindiği üç oğlu var
        Sharon Stone'un evlat edindiği üç oğlu var

        Stone, 2004'te Bronstein'den ayrıldıktan sonra, 2005'te şu anda 21 yaşında olan Laird'i ve bir yıl sonra, şu anda 20 yaşında olan Quinn'i evlat edindi.

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        #sharon stone
        #cinsellik
        #cinsel ilişki
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