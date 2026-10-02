Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Televizyon
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon SHOW TV birbirinden iddialı yapımlarıyla sezona damga vuruyor

        SHOW TV birbirinden iddialı yapımlarıyla sezona damga vuruyor

        Dikkat çeken iddialı yapımları, gündüz kuşağı programları ve güvenilir haber bültenleriyle SHOW TV, yeni sezonda da izleyicisine zengin bir ekran keyfi sunmayı amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 13:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SHOW TV birbirinden iddialı yapımlarıyla sezona damga vuruyor

        SHOW TV bu sezon da yine "Show var!" diyor. Hikayeleri ve yıldız oyuncu kadrolarıyla dikkat çeken birbirinden özel yapımlar, gündüz kuşağına renk katan programlar ve doğru haberin adresi Haber Bültenleri ile SHOW TV izleyicilerine eşsiz bir ekran keyfi sunmaya devam ediyor.

        Reyting Rekorları Kıran Yapımlar

        Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan aşk hikâyesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen 'Sevdan Bir Ateş', her çarşamba saat 20.00’de,

        Aşk ile mantık arasında kalan Defne ve Kadir’in hikâyesini ekranlara taşıyan 'Muhtemel Aşk', her perşembe saat 20.00’de,

        5'inci sezonunda da aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken ve artık bir ekran fenomeni haline gelen 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de,

        REKLAM

        Yıllardır kahkahanın değişmeyen adresi 'Güldür Güldür Show', her cumartesi saat 20.00’de ekrana geliyor.

        Gündüz Kuşağının Sevilen Programları ve Doğru Haberin Merkezi 'Show Haber'

        Magazin dünyasının nabzını tutan 'Cumartesi-Pazar Sürprizi', Hande Uluğ’un sunumuyla cumartesi ve pazar günleri saat 10.00’da,

        Gündüz kuşağının fenomen programı 'Gelin Evi', Buse Varol’un sunumuyla hafta içi her gün saat 12.30’da,

        Ve yıllardır değişmeyen haberin merkezi 'Show Ana Haber', hafta içi Hande Bayraktar’ın, hafta sonu ise Bahar Özmen’in sunumuyla saat 18.25’te,

        Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıkları, gündemin öne çıkan tüm detaylarının aktarıldığı 'Gece Hattı' ise Tuğba Dural’ın sunumuyla hafta içi her gece 00.15’te izleyiciyle buluşuyor.

        REKLAM

        Show bu sezon da devam ediyor!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #yapım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Lisenin pansiyonunda asansör faciası!
        Lisenin pansiyonunda asansör faciası!
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        Serenay İstanbul'a döndü
        Serenay İstanbul'a döndü
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler