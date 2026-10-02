SHOW TV birbirinden iddialı yapımlarıyla sezona damga vuruyor

SHOW TV bu sezon da yine "Show var!" diyor. Hikayeleri ve yıldız oyuncu kadrolarıyla dikkat çeken birbirinden özel yapımlar, gündüz kuşağına renk katan programlar ve doğru haberin adresi Haber Bültenleri ile SHOW TV izleyicilerine eşsiz bir ekran keyfi sunmaya devam ediyor.

Reyting Rekorları Kıran Yapımlar

Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan aşk hikâyesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen 'Sevdan Bir Ateş', her çarşamba saat 20.00’de,

Aşk ile mantık arasında kalan Defne ve Kadir’in hikâyesini ekranlara taşıyan 'Muhtemel Aşk', her perşembe saat 20.00’de,

5'inci sezonunda da aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken ve artık bir ekran fenomeni haline gelen 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de,

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Yıllardır kahkahanın değişmeyen adresi 'Güldür Güldür Show', her cumartesi saat 20.00’de ekrana geliyor.

Gündüz Kuşağının Sevilen Programları ve Doğru Haberin Merkezi 'Show Haber'

Magazin dünyasının nabzını tutan 'Cumartesi-Pazar Sürprizi', Hande Uluğ’un sunumuyla cumartesi ve pazar günleri saat 10.00’da,

Gündüz kuşağının fenomen programı 'Gelin Evi', Buse Varol’un sunumuyla hafta içi her gün saat 12.30’da,

Ve yıllardır değişmeyen haberin merkezi 'Show Ana Haber', hafta içi Hande Bayraktar’ın, hafta sonu ise Bahar Özmen’in sunumuyla saat 18.25’te,

Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıkları, gündemin öne çıkan tüm detaylarının aktarıldığı 'Gece Hattı' ise Tuğba Dural’ın sunumuyla hafta içi her gece 00.15’te izleyiciyle buluşuyor.

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Show bu sezon da devam ediyor!