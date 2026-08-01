Sibel Can: Daha yolun çok başındayken

Sibel Can, 56'ncı yaşına girdi. Şarkıcı, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla kutladı. Gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, kendisine gelen tebrik mesajları için teşekkür etti.

"BU YIL BİRLİKTE ÇOK GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİK"

Sosyal medya hesabından yayınladığı kareye bir not ekleyen Sibel Can, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Daha yolun çok başındayken… Bugün bana hissettirdiğiniz sevgi için hepinize kocaman teşekkür ederim. Arayan, yazan, kutlayan, güzel dileklerini paylaşan herkese… İyi ki varsınız. Bu yıl birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Daha söyleyecek çok şarkımız, buluşacak çok konserimiz var. Sizi çok seviyorum.