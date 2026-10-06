Sienna Miller: Altı aylık hamileyken sevişme sahnesi çekmek çok zordu

Sienna Miller, altı aylık hamileyken 'War' dizisindeki sevişme sahnelerine dair konuştu. Yeni dizisini tanıtma amacıyla röportaj veren 44 yaşındaki Miller, hamileyken seks sahneleri çekmenin nasıl bir deneyim olduğunu anlattı.

Üçüncü çocuğunu nisan ayında dünyaya getiren Miller, "Hamileyken bir sevişme sahnesi çekmeye çalışmak zordu. Archie Renaux çok korkmuştu, üstelik karnım da belirgindi. Beni bir masaya indirmek zorunda kaldı ve ben çok ağırdım" diye konuştu.

"Ne kadarlık hamileydin?" diye sorusuna Miller, "Sanırım altı buçuk, yedi aylıktım ve hem seksi hissetmeye çalışıyordum hem de kusmamaya" diye yanıt verdi.

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29 yaşındaki oyuncu Oli Green birliktelik yaşayan Miller, kendisinin üçüncü, Green ile ikinci çocuğunu nisan ayında dünyaya getirdikten iki ay sonra, çift nişanlandı. İkilinin ilk çocuğu ise Ocak 2024'te dünyaya gelmişti.

Miller'ın ayrıca Marlowe adında 14 yaşında bir çocuğu daha var. Kızı, Temmuz 2015'e kadar dört yıl boyunca birlikte olduğu aktör Tom Sturridge'den dünyaya geldi.