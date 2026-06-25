Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğün planı ortaya çıktı

Dua Lipa ve Callum Turner'ın gösterişli düğününün ardından, yıldızlar dünyasında bir başka ünlü düğünü heyecanla bekleniyor. Amerikalı şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin düğünü hakkında bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Çiftin düğününün 3 Temmuz'da Madison Square Garden'da gerçekleşeceği öğrenildi. New York Times, arenanın çevresindeki sokakların üç günlüğüne kapatılması için New York şehrine yapılan bazı izin başvurularını açığa çıkardı.

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SOKAKLAR KAPATILACAK

Verilen izin, 2 Temmuz'dan 4 Temmuz öğle saatlerine kadar Madison Square Garden çevresindeki sokakların kapatılmasına olanak tanıyacak ve bu kapatmaların nedeni "3 Temmuz'da yapılacak bir etkinlik" olacak.

İzin haberi, New York Times gazetesine üç farklı kişi tarafından doğrulandı. Adı açıklanmayan bir şehir yetkilisi de, düğünün o gün Madison Square Garden'da gerçekleşeceğini teyit etti.

Times gazetesi ayrıca Travis Kelce'nin Kansas City Chiefs takımından sporcu arkadaşlarının düğünün olacağı hafta sonu boyunca Times Square'deki bir otelde kalacaklarını bildirdi.

Bir etkinlik planlama şirketi tarafından yapılan başvuruda, etkinliğe 500 ila 999 kişinin katılacağı belirtildi. Şirket, arenanın dışında bir çadır veya gölgelik kurmak ve arenada kamyonların malzeme yükleme ve boşaltma işlemleri için yer ayırmak için izin istedi.

Madison Square Garden yakınındaki polis memurlarına düğünün 3 Temmuz hafta sonu gerçekleşeceği bilgisi verildi.

ÜÇ YILDIR BİRLİKTELER

New York Times'ın belirttiğine göre, asıl düğün töreni ayrı bir mekanda gerçekleşebilirken, Madison Square Garden'da sadece resepsiyon düzenlenebilir. Mekanın içine düğün için bir sahne inşa edildiği bildiriliyor, bu da etkinlik sırasında performansların da olabileceği anlamına geliyor.

35 yaşındaki Swift ile 36 yaşındaki Kelce, Eylül 2023’ten bu yana mutlu bir ilişki sürdürüyor. Ünlü ikili, ilişkilerini bir adım öteye taşıyarak nişanlandıklarını, geçen yıl ağustos ayında sosyal medyadan yaptıkları ortak paylaşımla duyurmuştu.

"ONUNLA SONSUZA DEK BİRLİKTE OLACAĞIM"

Ekim ayında bir TV programına katılan Swift, "Sürekli yüzüğe bakıyorum, sanki bana hiç normal gelmiyormuş gibi. Sadece, 'Vay canına,' diyorum ama bundan daha fazlası var" demişti. Swift, nişanlısı için, "Onun, tanıdığım, en sevdiğim insan, sonsuza dek her gün birlikte vakit geçirebileceğim kişi olması, meselenin özü. Bakıyorsunuz ve 'Onunla sonsuza dek birlikte olacağım' diyorsunuz ve bu yüzük de bunu temsil ediyor" ifadesini kullanmıştı.